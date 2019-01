Majka beba: U 20 minuta djecu nije nitko obišao, odgovor sestre me pogodio

Slučaj blizanaca koji su zbog gripe hospitalizirani u Klinici za infektivne bolesti Fran Mihaljević gdje ih je majka prilikom posjeta zatekla nogu zavezanih za krevetić, odjeće mokre od urina te crvene i nadražene stražnjice zgrozila je javnost. Djeca su u bolnici dobila i rota virus. Fotografije su podijeljene na društvenim mrežama, no ubrzo su maknute.

Kontaktirali smo Anu Treščec, majku blizanaca koja nam je kazala da je nitko iz Klinike nije kontaktirao, već da je čula od prijatelja da dođe u utorak i donese fotografije svoje djece. Na pitanje ide li, odgovorila je potvrdno.

"Pozivaju me da dođem gore, nisu me kontaktirali telefonom. Zvali su me iz Sabora, iz Ureda predsjednice su poslali mail, no iz bolnica me nitko me nije nazvao", kazala je majka.

Na pitanje kako komentira priopćenje iz bolnice u kojem se ističe kako se u određenim bolestima, kao što su obilni proljevi, alergijske reakcije, infekcije kože i drugo, može pojaviti i crvenilo na koži, kako u djece, tako i u odraslih bolesnika, kaže da nije zadovoljna odgovorom.

"Ne smatram do korektnim odgovorom. Da, može doći do toga, ali ne može se upaliti na ovakav način", kaže.

Ispričala sam se

"Ja sam se očitovala o svemu, ispričala sam se za izjave drugih, jer ostali su roditelji reagirali burno. Premalo je osoblja, ali da ja tražim po cijelom odjelu sestru i da je nađem da pije kavu i koja kaže da neće dijete prematati svakih pet minuta, to me pogodilo", kazala je i dodala da ta djeca trebaju pojačanu skrb.

"U 20 minuta djecu nije nitko obišao", ispričala je majka.

"Nisam prigovarala za vezanje, to je roditeljima bilo alarmantno, da si ne čupaju sondice, ali smatram da su svi ti isti papiri bili u toaletu gdje je sve puno bakterija", dodaje.

Ana Treščec ima i stariju kćer koja boluje od teškog oblika epilepsije i cerebralne paralize, pa zato ne može stalno biti s blizancima u bolnici i kaže da je vrlo rizično da s kćeri ide na zaraznu. "Svoje vlastito dijete da vodim na Kliniku, to je opasno", kazala je.

Ministarstvo šalje inspekciju

Podsjetimo, nakon cijelog slučaja, oglasilo se i Ministarstvo zdravstva. "Nastavno na medijske napise vezano uz zbrinjavanje blizanaca u Klinici za infektivne bolesti „Fran Mihaljević“, izvješćujemo Vas kako je Ministarstvo zdravstva, odmah po saznanju za ovaj slučaj, uputilo zahtjev za očitovanjem ravnateljstvu Klinike. Također, zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva će, u pratnji stručnjaka, izvršiti izvanredni inspekcijski nadzor u Klinici. O rezultatima nadzora javnost će biti obaviještena" stoji u priopćenju.



Ravnateljstvo Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević u Zagrebu također je poslalo priopćenje u kojem ističu kako je izvidom stanja na Odjelu za novorođenčad i dojenčad te Klinike utvrđeno da je klinički status sve djece hospitalizirane na Odjelu u skladu s prirodom i tijekom njihove bolesti.

"Napravljen je izvid na Odjelu za novorođenčad i dojenčad na kojem se hospitaliziraju oboljela djeca do tri godine. Klinički status sve djece hospitalizirane na Odjelu je u skladu s prirodom i tijekom njihove bolesti", priopćila je ravnateljica Klinike Alemka Markotić, očitujući se na zahtjev Ministarstva zdravstva vezano uz slučaj zbrinjavanja petomjesečnih blizanaca u toj bolnici, čija je majka na društvenim mrežama optužila bolnicu za nemar.

Ravnateljica Klinike Markotić u priopćenju ističe kako se u određenim bolestima, kao što su obilni proljevi, alergijske reakcije, infekcije kože i drugo, može pojaviti i crvenilo na koži, kako u djece, tako i u odraslih bolesnika. "U male djece koja imaju nježnu kožu, u slučaju obilnih i učestalih proljeva koji traju više dana, zbog kiselosti sadržaja stolice, osobito ako se radi o virusnim proljevima, može se pojaviti hiperemija i iritacija kože. Unatoč lokalnoj njezi kože, ove promjene se mogu javiti tijekom proljeva, ali također vrlo brzo prolaze nakon prestanka proljevastih stolica", pojašnjava.

