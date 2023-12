Majka (24) mislila da ima hemeroide od poroda, a onda je njena smrt šokirala sve: 'Sve tako brzo odvilo'

Šokatna smrt mlade majke (23) iz Velike Britanije potresla je brojne, nakon što je otkriveno kako je uzrok njene smrti bio rak debelog crijeva koji se proširio po cijelom tijelu. Radi se o Miji Brehme, 24-godišnjakinji iz Leigha koja nije niti slutila da zapravo ima rak, a preminula je prošloga mjeseca te iza sebe ostavila 3-godišnju kćer.

Naime, prenosi The Mirror, Mia je nakon porođaja povremeno iskusila krvarenje u stolici te bolove, no to je pripisala hemeroidima koji su došli nakon poroda. Liječnik joj je i pripisao lijek koji je riješio krverenje, no Mia je ubrzo počela osjećati jaki umor, i proljev, a često bi joj bilo i zlo. U srpnju ove godine otišla je na daljnja testiranja koja su pokazala kako zapravo ima četvrti stadij raka debelog crijeva.

- Bio nam je to ogroman šok. Bila je zdrava mlada majka, sve mi se to skupa nije činilo realnim. Mia nije htjela znati detalje, htjela je ostati pozitivna i biti s nama koliko god dugo može za nas i svoju djevojčicu. Umjesto nje, ja sam dobivala nova saznanja oko njenog zdravlja. Bilo je jako teško jer sam znala da je teško bolesna, a ona nije. Svakog dana sam je posjećivala, pokušavala biti dobre volje, iako sam znala da ću je izgubiti - objasnila je njena sestra Alicia.

Mia je išla i na kemoterapiju, no nije joj pomogla, a ubrzo joj se stanje pogoršalo te je završila u bolnici.

- Mia je proslavila svoj 24. rođendan u bolnici, 27. rujna. Manje od mjesec dana nakon ona je preminula. Sve se tako brzo dogodilo. Rak se vrlo brzo širi među mladima ljudima. Mia me zamolila da odgojim njenu kćer Kylu uz pomoć njenog oca - kazala je sestra.

- Bila sam uz nju kada je posljednji put sklopila oči i to me slomilo. Imam osjećaj kao da je nestao dio mene. Kyla toliko podsjeća na svoju majku, ona je težak podsjetnik onoga što smo izgubili. No, velika je i potpora. Svojeglava je, baš poput svoje majke. Često me pita može li ići posjetiti svoju majku na nebu, a ima i medaljon s njenom slikom koju često ljubi. U ime Mije želim osvijestiti ljude o ovoj opasnoj bolesti. Ako imate simptome, koliko god se malenima čine, molim vas pregledajte se. Moglo bi vam to spasiti život - poručila je sestra.

