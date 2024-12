Luigi Mangione, osumnjičen za ubojstvo osiguravatelja izjavio: 'Nisam kriv'

Osumnjičenik za ubojstvo direktora američkog društva za zdravstveno osiguranje, Luigi Mangione, kako bi se osvetio tom sektoru, rekao je u ponedjeljak na sudu u New Yorku da se ne osjeća krivim za ubojstvo kao terorističko djelo. "Nisam kriv", rekao je 26-godišnji mladić, na kaznenom sudu u New Yorku, kamo je stigao u pratnji nekoliko policajaca, sa lisicama na rukama i metalnim lancem oko struka.

Tereti ga se po 11 točaka optužnice, uključujući ubojstvo kao terorističko djelo. Ako bude osuđen po svim točkama optužnice, suočit će se s kaznom doživotnog zatvora bez mogućnosti pomilovanja. Osim optužbi na državnoj razini, optužen je i na saveznoj razini za uhođenje i korištenje vatrenog oružja za počinjenje ubojstva, zbog čega bi mogao dobiti i smrtnu kaznu. O tim optužbama još se nije izjasnio.

Luigi Mangione optužen je da je 4. prosinca na Manhattanu ustrijelio Briana Thompsona (50), glavnog direktora najvećeg privatnog društva za zdravstveno osiguranje u zemlji, UnitedHealthcarea. Uspio je pobjeći iz New Yorka, no pet dana kasnije uhićen je u McDonald'su u Altooni, gradiću 500 kilometara zapadno od New Yorka u Pennsylvaniji. Diplomirani inženjer, bivši izvrsni student iz imućne obitelji u Baltimoreu, bio je na sudu smiren. Slučaj je na društvenim mrežama potaknuo mnogobrojne kritičke komentare prema američkim zdravstvenim osiguravateljima koje se optužuje da daju prednost profitu umjesto zdravlju svojih osiguranika.

