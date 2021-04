Na Otoku se očekuju nove žestoke svađe i prepucavanja, mnogi se boje katalonskog scenarija

Hrvatska u svibnju izlazi na birališta izabrati političare na mjesnoj razini, ali deset dana prije toga održavaju se lokalni izbori u Ujedinjenom Kraljevstvu. Neki bi analitičari rekli da su izbori u Hrvatskoj važni, ali oni u Britaniji mogli bi promijeniti kartu Europe. Tog 6. svibnja, osim lokalnih izbora u zemlji, Škoti biraju svoj parlament, a tamošnje su nacionalističke stranke u slučaju svoje pobjede obećale biračima borbu za novi referendum o nezavisnosti pokrajine. Pokrajinski se izbori isti dan održavaju i u Walesu gdje također raste nacionalizam. Svibanj će zato biti gorući mjesec za britanskog premijera Borisa Johnsona koji odbacuje mogućnost novog referenduma o nezavisnosti Škotske.

Ankete: SNP će pobijediti

Škotska i Wales od 1999. godine imaju svoje parlamente čije je stvaranje omogućila liberalna vlada Tonyja Blaira. Oba parlamenta odlučuju o ključnim stvarima za lokalno stanovništvo poput zdravstva, školstva, transporta... Škotska je 2014. održala referendum o nezavisnosti na kojem je 55% stanovnika pokrajine bilo za ostanak u UK-u. No, novi referendum, onaj o izlasku cijele zemlje iz Europske unije, sve je promijenio. Škoti su premoćno bili za ostanak u EU, ali Englezi i Velšani podržali su izlazak, koji se na kraju i dogodio. Zbog raskida UK-a i Europske unije, Škoti sada sve više inzistiraju na svojem nacionalizmu koji je dobrano proeuropski. Škotska bi se zato i željela odmah vratiti u Uniju, no neki analitičari naglašavaju da bi taj eventualni povratak mogao biti teži no što se očekuje.

Nezavisnost je postala glavna tema oko koje se dijele stranke u Škotskoj. Premijerka i liderica vladajuće Škotske nacionalne stranke (SNP) Nicola Sturgeon još je jednom prošli tjedan naglasila da planira raspisati referendum o nezavisnosti pokrajine osvoji li većinu na izborima 6. svibnja, i to u prvoj polovici mandata, odnosno do 2023. godine.

“Vjerujemo da Škoti moraju imati priliku odlučiti na referendumu treba li Škotska biti nezavisna zemlja jednom kad koronakriza prođe”, priopćio je prošli tjedan SNP i dodao da “ne postoji moralno ili demokratsko opravdanje za Borisa Johnsona ili bilo koju drugu vladu u Westminsteru da krši pravo Škota da odlučuju o svojoj sudbini”. S druge strane, London naglašava upravo to: referendum o nezavisnosti iz 2014. tumači se kao prilika jednom u generaciji, a vlada naglašava da “još nije prošla jedna generacija”. Neki zato strahuju od “katalonskog scenarija”: neustavnih referenduma i oštre vladine reakcije.

Prema nedavnim anketama, realno je očekivati da će SNP zadržati svoju većinu u parlamentu, piše BBC koji izrazito balansirano izvješćuje o pitanju škotske nezavisnosti. U anketama su drugi i treći konzervativci i laburisti koji se zalažu za ostanak pokrajine u UK-u (štoviše, službeno je ime Johnsonove stranke Konzervativna i unionistička stranka). Od manjih stranaka, Liberalni demokrati podržavaju uniju, a Zeleni i novoformirana stranka Alba traže nezavisnost.

Ankete prvi put u posljednjih godinu dana u duljem razdoblju pokazuju da bi više Škota podržalo nezavisnost nego ostanak u Uniji, no radi se još uvijek o maloj većini: 51:49 posto, prema posljednjim ispitivanjima. Zanimljivo, 51 posto Britanaca misli da Škoti imaju pravo održati novi referendum, a samo svaki četvrti stanovnik vjeruje da će ona postojati u ovoj formi i za deset godina, dok ih 53 posto misli da neće, prema istraživanju Ipsos Mori. Za mnoge je Brexit bio glavni faktor koji je povećao neizvjesnost u zemlji i potaknuo škotski nacionalizam.

Sjeverna Irska bira 2022.

S druge strane, i Velšani izlaze na izbore za parlament koji zovu Senedd. U pokrajini je tradicionalno najsnažnija Laburistička stranka, ali jača i nacionalistički Plaid Cymru koji obećava referendum o nezavisnosti. Prema anketama, samo 15 posto Velšana podržava nezavisnost svoje pokrajine, ali i ta je brojka tri puta veća nego prije samo sedam godina. Također, čak 43 posto Velšana starih između 18 i 24 godine želi da se pokrajina izdvoji iz UK-a što ukazuje na porast popularnosti te politike među mladima. Šok koji bi zemlja doživjela izlaskom Škotske, dobrano bi zatresao UK i otvorio pukotine za moguće daljnje separatizme. U Walesu inače postoje i snažne stranke koje se zalažu za vraćanje ovlasti pokrajine Londonu, uključujući i stranku Ukinimo velški parlament koja ima dva zastupnika u velškom parlamentu.

Sjeverna Irska, u kojoj su nedavno izbili novi politički i međuvjerski sukobi, izbore održava sljedeće godine. No, zato će britanski gradovi, uključujući i London, 6. svibnja izabrati svoje gradonačelnike.