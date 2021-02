Ljubo Ćesić Rojs o Bandiću: Bio je drugi najveći zagrebački Hercegovac. Nije zaboravio rodni kraj

Umirovljeni general Ljubo Ćesić Rojs govoreći o preminulom gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću kako je on nakon Gojka Šuška bio drugi najveći zagrebački Hercegovac. Podsjećamo, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić preminuo je noćas u 66. godini života.

- Bio je odličan gradonačelnik. Prošao je težak život počev od djetinjstva do studija u Zagrebu. Mi kao Udruga 'Hrvatski generalski zbor' imali smo odličnu suradnju s njim. Kada je god trebalo, njegova vrata su nam bila otvorena. Nije bio od velikih riječi, kratko i jasno. Kada bi nešto odlučio, obećao, to bi i izvršio - navodi Ćesić koji je dugi niz godina poznavao Milana Bandića.

VIDEO: Preminuo je Milan Bandić

Naveo je kako je Bandić družio sa svima.

- Njegov životni projekt je bio starački dom u Markuševcu. Nije ga doživio, a evo trebao bi biti završen u svibnju. Prigorci koji su mi tu susjedi cijene što im je doveo i vodu, i plin, i kanalizaciju, i vrtić... Ljudi su zadovoljni kako je vodio grad. Ima i onih da im napravite sve živo, opet bi vas ogovarali. Vidjet ćemo tko će doći za novog. Bit će mu teško. Bandić je radio dan i noć - ističe Rojs, piše Slobodna Dalmacija.

Umirovljeni general navodi i kako Bandić nije zaboravio ni rodni kraj.

- Pomagao je i dolje koliko je mogao. Do 2000. godine državna politika predsjednika Tuđmana i ministra Šuška bila je totalno drugačija. Nikad nitko u povijesti nije više pomagao od njih dva, niti će pomagati, jer su znali cijeniti koliko su Hrvati iz BiH dali za hrvatsku državu. Kada sada kažu da daju 25 milijuna kuna, pa to su Tuđman i Šušak pomagali na dnevnoj bazi. Nije bilo razlike između Hrvata s ove i one strane granice. Milan je kao gradonačečnik mogao pomoći tek nekoj udruzi, Crkvi... Ali da se rado odazivao na pozive zavičajnih klubova iz Posušja, Čitluka, Konjica, Viteza, Posavine..., istina je.. Tu mu kapu skidam do poda - kazao je Ljubo Ćesić Rojs.

VIDEO: Bandić je u Zagreb došao s jednim koferom, radio je u hladnjači

Nadometnuo je i kako su Bandić i on rođeni jedan od drugoga na 20 kilometara, te da je on poznavao Bandićevu pokojnu majku Blagicu.

- Jutros sam nazvao brata Dragu koji živi u Berlinu i izrazio sućut. Znam i sestru Tonku i njezine. Prošli smo sličnu klavariju odrastanja, dolaska u Zagreb. Puno će faliti svima. Neka mu je laka hrvatska zemlja - kazao je Ljubo Ćesić Rojs.