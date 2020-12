Liječnik iz Orebića proveo godišnji volontirajući u KB Dubrava: 'Svaka riječ je suvišna'

Doktor Ivo Mrčić iz Orebića, liječnik opće medicine, svoj godišnji odmor umjesto odmarajući proveo u KB Dubrava, gdje je tri tjedna radio sa zaraženima koronavirusom.

- Radio sam vizite uz kolege, dok se nisam uveo u sustav. Počeo sam i dežurati. Dnevno ima više teških, zahtjevnih situacija, gdje je život u pitanju, kazao je doktor Mrčić za HRT.



Na pitanje je li ga bilo strah, negativno odgovara i dodaje da "on tako i inače funkcionira jer je cijeli život u praksi", a radio je i u Hitnoj službi te na ostalim odjelima. Oko 1000 svojih pacijenata u Orebiću ostavio je, kaže, u sigurnim rukama. Mijenja ga kolega s Hitne pomoći u Orebiću. Ne buni se što nije išao na godišnji odmor i ističe da mu je u KB Dubrava izuzetno interesantno. Dodaje da je samo liječnik koji radi svoj posao.



- Medicina je univerzalna, samo je pristup posve drugačiji. Jedna je stvar na terenu, a druga na klinici. Međutim to nije nikakav problem i smatram, da svi mogu pomoći, dodaje doktor Mrčić.

U KB Dubrava jako cijene pomoć kolege. Ivica Lukšić, v.d. ravnatelja te bolnice, kaže da je u ovome primjeru svaka riječ suvišna - kolega je ostavio svoju ordinaciju, našao zamjenu i došao pomoći.



- Meni je to fascinantno. Moram priznati da je to jedna stvar koja me uveseljuje jer ipak imamo kolege koji su spremni doći i pomoći u ovakvoj situaciji, kaže Zlatko Grabovac, specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije i intenzivne medicine.



Ondje pomaže i više od 200 kolega iz drugih zagrebačkih bolnica. No doktor Mrčić napominje da je spreman opet doći.



- Apelirao bih na druge kolege, ako mogu doći. Ovdje je jedna fenomenalna pozitivna atmosfera i izvanredna kolegijalnost. Ja bih ponovno došao u siječnju ako za to bude potrebe, poručio je. Pomoć, kaže, ne poznaje kilometre niti smije imati granice.

