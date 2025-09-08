Leteći tigrovi – Amerikanci kojima se Kinezi i danas dive

Veliko je pitanje hoće li kineski predsjednik Xi spomenuti golemu količinu potpore i "krvi" koju su Sjedinjene Američke Države dale Kini kako bi joj pomogle osigurati SLOBODU od vrlo neprijateljskog stranog osvajača. Mnogi Amerikanci poginuli su u kineskoj potrazi za Pobjedom i Slavom. Nadam se da će biti dostojno počašćeni i zapamćeni zbog svoje hrabrosti i žrtve, napisao je američki predsjednik Donald Trump ove srijede na Truth Socialu, a nakon što je u Kini održan veliki vojni mimohod u povodu 80. godišnjice završetka 2. svjetskog rata.



No, unatoč ne baš dobrim odnosima Kine i SAD-a i ove je godine jedna posebna skupina Amerikanaca imala posebno mjesto na proslavi kineskog Dana pobjede. To su članovi obitelji američkih pilota, pripadnika postrojbe "Leteći tigrovi" koji su još prije Pearl Harboura došli u Kinu braniti je od japanskih pilota. Kina pamti njihovu hrabrost i predanost te im svake godine odaje počast, a tako je bilo i ove godine.