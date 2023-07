Lagani potres u središnjoj Hrvatskoj: 'Kratke vibracije i buka'

Slab potres osjetio se u Hrvatskoj u 5,56 sati. Epicentar je bio 25 kilometara južno od Zagreba i 16 kilometara od Velike Gorice na dubini od 3 kilometara. Magnituda je prema EMSC-u bila 1,5 po Richteru.

🔔#Earthquake (#potres) M1.5 occurred 25 km S of Zagreb - Centar (#Croatia) 5 min ago (local time 05:56:49). More info at:

📱https://t.co/bKBgMenA4F

🌐https://t.co/an8Ft9DvQq

🖥https://t.co/xmHXrcDMBc pic.twitter.com/z5udTvJR38