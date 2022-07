Kupujete li novi automobil? Situacija nije ista kao prije, cijene rastu, čeka se mjesecima...

U auto salonima auti se čekaju mjesecima, cijene im skaču, a plaća se ona koja je važeća na dan preuzimanja. Ne kriju distributeri skok cijena, a u riječkom salonu za razliku od lani sada nemaju popust na nova vozila. Rok isporuke je od 210 dana pa naviše.

"S obzirom na cijelu situaciju u svijetu i koliko sve poskupljuje tu odgovora nema, nekakav minimum što se očekuje je 4, 5 posto, a sve dalje samo je nebo granica“, poručuje Marin Petrić, voditelj prodaje auto centra u Rijeci za RTL.

Cijene rastu bar jedanput kvartalno pa je dobra opcija auto s lagera. Nema biranja boje i opreme, vidiš u salonu, platiš i voziš- to je trenutno najmudrije. Bez obzira o kojoj se klasi radi. Zbog nedefiniranih rokova isporuke i cijene kupci kalkuliraju.

"U najboljim godinama, mjesečno smo znali prodavati 40-ak vozila, sada se ta brojka kreće negdje između 10 i 12“, tvrdi Izabela Angerbauer, prodavačica u salonu automobila.

Auto kuća u Rijeci posljednja je prestala garantirati cijenu svojih vozila. Radili su to do polovine svibnja, a sad ozbiljne kupce savjetuju. "Ako dođe do odustajanja riskiraju znači novo čekanje“, kazao je Boris Skoblar, voditelj prodaje auto kuće u Rijeci.

Kupci tu novi auto čekaju 4 do 8 mjeseci. Problem je u tvornicama koje nemaju dijelove za kompletno sklapanje auta. Zato do zadnjeg trena proizvođači ne definiraju ni cijenu. Kupci kažu to razumiju.

"Svjesni su da nije do nas nego do globalne situacije i jasno im je da s odgađanjem neće ništa postići jer i dalje će sve samo poskupljivati", izjavio je Paolo Brusich, prodajni savjetnik za nova vozila.

Video: Mjesecima plaćala visoke račune za struju, a onda je doznala tko je kriv za to