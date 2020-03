Kuma za koju se govorilo da ima harem od 16 ljubavnika

– Nismo mogli vjerovati kada smo čuli da je dobila samo 18 godina! Pa koliko je još zločina trebala počiniti da bude osuđena na višu kaznu? – rezignirano je zaključio jedan stanovnik Chongqinga, velegrada u južnoj Kini, koji je od 2009. do 2011. bio poprište najvećeg suđenja u toj zemlji.

Sudilo se mafijašima, političarima, korumpiranim policajcima... a među optuženima bila je i Xie Caiping (53), ozloglašena kuma tamošnje mafije.

Nadziru 90 posto trgovine heroinom

– Imala je sve karakteristike pravog mafijaškog bossa. Samo što je bila žena – opisivali su je svjedoci na suđenju na kojem je 2009. osuđena na 18 godina zatvora jer je vodila kriminalnu organizaciju koja se bavila ilegalnim kockanjem, drogom, otmicama i premlaćivanjem ljudi, podmićivanjem političara... Vodila je ilegalni kockarski biznis u kojem je mjesečno zarađivala milijune juana, a u njezinu vlasništvu bilo je više hotela i kockarnica. Oko nje su se prele razne legende, pa se tako pričalo da živi u luksuznim vilama, vozi najnoviji Mercedes-Benz te ima harem od 16 mlađahnih ljubavnika. Potonje se nije pokazalo točnim jer se na suđenju doznalo da je imala samo jednog ljubavnika, 26-godišnjeg kineskoga glumca u usponu. Kada je uhićena kod nje je nađeno oko milijun juana (150.000 dolara). Njezino suđenje izazvalo je velik interes kineske i svjetske javnosti jer se rijetko kada na suđenju optuženima za organizirani kriminal na optuženičkoj klupi nađe žena. I to žena koja je na vrhu te zločinačke piramide.

– Bila je dobra u debatiranju i ispijanju alkohola, a za prijatelje bi učinila sve – opisivali su je svjedoci na suđenju. Njezinu usponu u kriminalnom svijetu pomoglo je to što joj je šogor bio dugogodišnji policijski načelnik Chongqinga, koji se i sam suočio s optužbama za organizirani kriminal. Sudski postupak, koji je postao poznat kao suđenje bandi iz Chongqinga, vodio se protiv 1500 osoba, a neke od njih su na kraju osuđene i na smrtnu kaznu. Postupak se vodio i protiv lokalnog šefa Komunističke partije Kine i lokalnog šefa policije, a cijelom akcijom bio je obuhvaćen 4781 osumnjičenik. Kineski mediji o njemu su izvještavali kao o “kineskom suđenju 21. stoljeća”, dok su svjetski mediji osim o suđenju, izvještavali i o kršenju prava osumnjičenika. Tvrdili su da se do nekih priznanja koja su korištena na suđenju došlo mučenjem pritvorenika. Kinezi su to nijekali, tvrdeći da su zadali jedan od odlučnih udarca trijadama. Trijade su kriminalne organizacije koje svoj opstanak zahvaljuju posvemašnjoj tajnovitosti rada i vjernosti klanu. Smatra se da nadziru oko 90 posto svjetske trgovine heroinom jer nadziru i tzv. Zlatni trokut, područje na tromeđi Laosa, Burme i Tajlanda poznat po proizvodnji opijuma iz kojeg se preradom dobiva čisti heroin, na kojem godišnje zarade oko 40 milijardi dolara. Moć trijada očituje se i u njihovoj brojnosti jer u Kini ima 22.000 mafijaških grupa koje broje 30 milijuna članova. Osim u Kini trijade djeluju i u Hong Kongu, Tajlandu, Maleziji, Singapuru, a vrlo su aktivne i u SAD-u i Kanadi.

Sve krenulo od budističkih redovnika

Potonjem je razlog ekonomska emigracija jer ljudi bježe od siromaštva, a na zapad se iseljavaju zahvaljujući – trijadama. Uz pomoć trijada godišnje na zapad ode oko 10 milijuna Kineza i Vijetnamaca, a kako svaki od tih nesretnika put u bolji život mora platiti barem 500 eura, krijumčarenje ljudi je nakon krijumčarenja droge, prostitucije i kocke postala najunosnija “privredna” grana trijada. Prema legendi, prva trijada osnovana je 1674. u budističkom samostanu koji su držali vojnički nastrojeni redovnici. Boreći se protiv došljaka iz Mandžurije koji su nakon propasti Kineskog Carstva zauzeli Kinu, redovnici su se povukli u Šaolin, gdje je bilo njihovo jako uporište i mjesto za obuku. Legenda kaže, da je u Šaolinu, kao oblik otpora protiv Mandžuraca, nastao i kung fu, odnosno skup od 500 raznih borilačkih vještina. No borba golim rukama i nogama protiv stranih osvajača nije bila dovoljna, pa je spomenuti samostan spaljen i samo je pet redovnika uspjelo preživjeti pokolj.