Kuk objasnio zašto je potres prvo bio detektiran u BiH: 'Hrvati su inače rekorderi u javljanju'

Objašnjavajući posljedice najnovijeg čiovskog potresa koji je zabrinuo građane Dalmacije i što možemo očekivati u narednom razdoblju, seizmolog Krešimir Kuk u emisiji Večernjeg TV dotaknuo se i aplikacije Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC) te koliko je ona pouzdana. Kada je došlo do potresa prije dva dana, aplikacija je isprva objavila kako je do potresa došlo u BiH, da bi se na kraju ispostavilo kako je epicentar bio zapravo kod hrvatskog otoka.

Kuk je kazao kako je za potrese najbrži EMSC, no problem njihove aplikacije je što imaju automatsko objavljivanje svih informacija koje dobiju u kratkom vremenu, što znači da se aplikacija oslanja na dojave građana putem aplikacije. Ako im je u kratkom roku stiglo tisuće dojava, njihov algoritam će shvatiti da se na tom području nešto događa, iako je možda epicentar na nekom drugom mjestu. Slično se dogodilo, pojašnjava kuk, i kada je došlo do velike grmljavine u Zagrebu.

- Isto se dogodilo. Hrvati su rekorderi u javljanju takvih informacija putem aplikacije. U njoj je već sve pripremljeno. Ona automatski prepoznaje vašu lokaciju, vrijeme, sve... Vi samo kliknete, napišete da se zatreslo. I to je to. Onda oni dobiju puno dojava i objave odmah na webu da je potencijalni seizmički događaj zabilježen u Zagrebu. No još nisu sigurni da se radi o potresu - objašnjava Kuk.

- Osim toga oni dobivaju podatke i od seizmoloških službi iz cijelog svijeta koji su instrumentalno dobiveni podaci, znači pouzdani i precizni, a onda kad je jači potres, naravno, oni brže i odmah dobiju službeni seizmološki podatak pa je pouzdanost veća. U Hrvatskoj samo mi imamo pouzdane instrumente i dok ne provedemo analizu i ne pročitamo zapise, do tada njihove informacije nisu jako pouzdane - nadodaje.

Baš iz tog razloga je potres prvo bio detektiran u BiH, i to s magnitudom od 4 po Richteru.

- A sve su to odmah prenijeli naši mediji. Pa je došlo do novih informacija koji su potres smjestili u Dalmaciju, pa je ispalo da su bila dva potresa, pa je tako izgledalo kao da je to jedan veliki seizmološki događaj i sve se skupa malo zakompliciralo. No sve se to vrlo brzo odvija. Nama treba neko kraće vrijeme da sve analiziramo i onda oni korigiraju podatke na temelju onog što naši instrumenti zabilježe - kaže Krešimir Kuk.