Kuk o potresu na Banovini: Razgovarao sam s Čileancima, čudili su se kakve je posljedice ostavio potres od 6,2

Prije točno godinu dana Banovinu je pogodio razorni potres magnitude 6,2 po Richteru s epicentrom 5 kilometara jugozapadno od Petrinje. Godinu dana kasnije tlo i dalje podrhtava.

- Najavljena je očekivana uobičajena pojava koja slijedi nakon svakog jakog potresa, duže vrijeme traje serija naknadnih potresa. Što je glavni potres jači, tim je naknadna serija duža, i sadrži potrese koji su jači obzirom na jačinu glavnog - kazao je seizmolog Krešimir Kuk u emisiji HTV-a "Dobro jutro, Hrvatska".

- Južno priobalje, cijela južna Hrvatska je seizmički ugroženija od ostatka Hrvatske, tamo su mogući jači potresi. U nekom duljem vremenskom periodu tamo su potresi i češći. U Dubrovniku može biti oko 7 po Richteru, oni su se i događali u prošlosti - dodaje Kuk.

Video: Na današnji dan prije godinu dana Baniju je pogodio razoran potres

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kuk kaže kako nedavni potresi u Japanu i njihova jačina od 8 stupnjeva po Richteru nije neobična za to području, ali da takve zemlje imaju i infrastrukturu prilagođenu tome, tako da obično ne strada puno ljudi.

- Imao sam priliku razgovarati s čileanskim medijima nakon naših potresa, oni su se strašno čudili ovakvim posljedicama potresa magnitude 6,2 - rekao je Kuk. Naveo je kako su potresi na takvim mjestima mnogo jači, da postoji nekoliko parametara koji su različiti, poput dubine tla gdje potres nastane jer što je epicentar bliže površini to je potres razorniji, te još par geografskih čimbenika, ali da je jačina potresa uglavnom predodređena.

Seizmološke mreže u Hrvatskoj

- Mi smo njih instalirali čim smo ih dobili interventom akcijom vlade, odmah nakon serije petrinjskih potresa. Oni bilježe jako puno potresa, i to su podaci od ogromne važnosti koji će sljedećih desetaka godina koristiti u različitim znanstvenim disciplinama, ne samo seizmologiji. Mi smo do sada na širem petrinjskom području, na području Banovine, zabilježili oko 1400 potresa magnitude veće od 2. Bilo je dva potresa magnitude 5, oko 17 potresa magnitude između 4 i 5, dakle ogromna količina potresa i još velika količina podataka nije obrađena - kazao je Kuk. - Tlo je aktivno i dalje, ide prema smirivanju, ali to je jednostavno proces koji traje i nije jednolik - istaknuo je Kuk.