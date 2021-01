Kuhari koji volontiraju odlaze sljedeći tjedan, Aladrović otkrio tko će se onda brinuti za tople obroke

Država je osigurala da svi sutra dobiju mirovinu te da idućih dana ide isplata i socijalnih naknada, poručio je večeras ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović. Isplata je krenula ranije, a ministar kaže da su u kontaktu s Poštom i poslovnim bankama pa ne očekuju probleme.

"Na području koje je pogođeno potresom imamo oko 3800 primatelja zajamčene minimalne naknade. Ona se inače isplaćuje 15. u mjesecu, sutra započinjemo s isplatom", rekao je gostujući u Dnevniku Nove TV te dodao kako se većina tih naknada isplaćuje preko Pošte te će poštari dostavljati naknadu, a moguće ju je podignuti i u poslovnicama Pošte.

Aladrović kaže da planiraju dodatne mjere jer je, osim stanovništvu, pomoć potrebna i poduzetnicima.

"Sutra je sjednica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i sva područja koja su pogođena potresom, odnosno poduzetnici i zaposlenici s tih područja će ući u mjeru od 4000 kuna", rekao je te dodao kako očekuju da će to biti 20.000 zaposlenika što je oko 160 milijuna kuna pomoći za očuvanje radnih mjesta za prva dva mjeseca ove godine. Ministar tvrdi da se ta mjera za to područje može izdržati koliko god to bude potrebno.

"Moramo vratiti život na ovo područje. Moramo omogućiti poduzetnicima da rade. I mi moramo zaposlenicima omogućiti da mogu primati svoje plaće", rekao je Aladrović.

Nakon što kuhari koji volontiraju idući tjedan odu s tog područja, pitanje je tko će se brinuti o tome da svi kojima treba dobiju topli obrok. Ministar kaže da će ministarstvo odrediti tko ima pravo na besplatan obrok, a zatim će Crveni križ, Civilna zaštita ili vojska osigurati da obroci dođu do građana kojima su potrebni.

Komentirao je i epidemiološku situaciju te stroge mjere koje će biti na snazi vjerojatno do kraja siječnja. Aladrović ističe važnost osobne odgovornosti te ističe da je najvažnije da su osigurali mjere za poslodavce i zaposlenike dok te mjere traju. Uz to, produžuju se i mjere skraćenog radnog vremena za koje se zalažu sindikati i poslodavci.

"Sutra će upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijeti odluku da se mjere skraćenog radnog vremena proširuje dodatno za cijelu ovu godinu", kazao je Aladrović te dodao kako one u ovom trenutku obuhvaćaju 30.000 radnika.

Ministar kaže i da predlažu da sufinacirano radno vrijeme, koje je do sad bilo 50 posto, bude 90 posto za one koji su najviše pogođeni. "Doslovno da država financira 9 od 10 radnih dana", rekao je ministar te dodao kako je iz Europske unije osigurano 2,2 milijarde kuna, a to bi trebalo biti adekvatno za prva 3-4 mjeseca, no sve ovisi o epidemiološkoj situaciji.

Kaže i da jednokratna pomoć od 2500 kuna nije namijenjena samo socijalno ugroženima nego svima koji su stradali u potresu te poziva sve koji imaju oštećene objekte u potresu da se prijave za pomoć. Istaknuo je i da se ne isključuje mogućnost da se takva pomoć ponovi. "Imamo sredstva koja ćemo alocirati za ovu namjenu", zaključio je.