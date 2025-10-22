Kuhar sa sjevera Hrvatske seksualno zlostavljao učenice, no kazna koju je dobio je sramotna

Kuhar iz ugostiteljskog objekta na sjeveru Hrvatske seksualno je zlostavljao učenice koje su bile na stručnoj praksi. Trenutačno živi u izvanbračnoj zajednici sa svojom partnericom. Zagrebačko je tužiteljstvo podiglo optužnicu da je nad više osoba počinio bludne radnje bez pristanka. Do sada nije bio osuđivan niti protiv njega traje drugi kazneni postupak, pišu 24 sata.

Prema presudi, horor se odvijao od siječnja do studenoga 2021. Kako je izneseno na sudu, osumnjičeni je u poslijepodnevnim satima u siječnju 2021. u kuhinji pivnice u kojoj je dijete obavljalo praksu spustio prednji dio hlača, izvadio spolni organ i pokazao ga, a zatim njime prelazio po žrtvinoj stražnjici preko odjeće i govorio joj da je vrlo zgodna i lijepa. Kad se učenica počela udaljavati i govoriti mu da ne želi ništa te da se makne, on ju je neprestano pratio. Privukao ju je za ruke i pitao zašto ne želi ništa s njim i zašto se udaljava, na što mu je ona opet rekla da ne želi te da se odmakne; prestao je tek kad je u kuhinju ušla konobarica.

No, nije bila jedina žrtva... "Tjerao je učenicu da pogleda njegovo spolovilo i da ga dira preko odjeće. Hvalio se da je njegovo spolovilo oko 18 cm. Postajao je grublji, jurio za žrtvom i gurnuo je na zid. Rekao joj je da ne smije ići nigdje, da još mora ostati s njim i zatvorio vrata. Kad joj je počeo skidati majicu i vukao je, počela je vrištati i plakati. Time je povrijedio spolni integritet djeteta", stoji u presudi. Putem aplikacije Snapchat slao im je snimke dok se tušira i ucjenjivao ih da im neće potpisati dnevnik prakse.

Počinio je ukupno devet kaznenih djela protiv spolne slobode bludnim radnjama. U listopadu 2025. osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 11 mjeseci, koja se zamjenjuje društveno korisnim radom po pravilu da se jedan dan zatvora zamjenjuje s dva sata rada. Obvezan je i nadoknaditi troškove kaznenog postupka u paušalnom iznosu od 500 eura.

Protiv presude žalba nije dopuštena jer su se stranke na raspravi 15. listopada 2025. odrekli prava na žalbu. Presuda je pravomoćna.