'Krešo snimaj' najavio kandidaturu za župana Bjelovarsko-bilogorske županije

Poznati bjelovarski dvojac Dubravko Čačija i Bruno Cmrk osnivaju stranku i izlaze na lokalne izbore, piše portal Bjelovarac.hr. Široj javnosti Cmrk je poznat kao Krešo po svojoj facebook stranici "Krešo snimaj" gdje ima gotovo 250 tisuća pratitelja. Upravo su tamo prije nekoliko sati ekskluzivno objavili da se u ime stranke "NIŠTA" kandidiraju obojica, Cmrk za župana Bjelovarsko-bilogorske županike, a Čačija za gradonačelnika Bjelovara.

- Učlani se u NIŠTA, postani NIŠTA, jer mi nećemo raditi NIŠTA! - slogan je poznatog humorističnog dvojca. Za Bjelovarac.hr su otkrili da će imati i svoju mladež.

- Moj kolega i ja osnivamo stranku za izbore koja će se zvati ‘Ništa je sve’, a posebno sam ponosan što će ta stranka imati i svoju mladež – naglasio je kandidat za gradonačelnika Bjelovara Dubravko Čačija.

Bruno Cmrk istaknuo je kandidaturu za župana Bjelovarsko – bilogorske županije.

- Od naše županije ću napraviti vrh oštrice mača. Obećajem da će naša županija biti najbolja županija u Hrvatskoj i da ću je zazeleniti. Sve će biti zeleno i kada se ekipa iz Irske vrati doma mislit će da su opet u Irskoj. Također ću pomoći našim lađarima da opet budu najbolji i napravit ćemo im najbolje jedro na lađi da im to pomogne što me podsjetilo da kažem da će mi i vjetroelektrane biti u programu. Što se tiče stranaka i susretljivosti, četvrtkom na sajmeni dan u svome kafiću ću primati stranke, pa da se to odmah zna – kazao je kandidat za župana Bruno Cmrk.

Cmrk je, između ostalog, poznat kao autor Facebook stranice Moto 55 i Krešo snimaj, umirovljeni je vozač moto utrka, mehaničar, ugostitelj i glumac. Zajedno s Dubravkom vodio je i doček Hrvatske nogometne reprezentacije na zagrebačkom trgu pri povratku sa Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Čačija je dobitnik nagrade za najboljeg amaterskog glumca, radijski voditelj i glumac u reklamama. Bavi se seoskim turizmom, vinogradarstvom i poljoprivredom. Također, ovaj bjelovarski dvojac zajedno je nastupio u popularnoj ‘Farmi’ Nove TV.