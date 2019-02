Krešimir Ćosić: 'Nisam htio biti rob novca i najdražeg sporta'

Domaća sportska javnost s nestrpljenjem čeka objavljivanje autobiografije Krešimira Ćosića, pravog sportskog i ljudskog velikana koji nas je prerano napustio, u 47. godini. Razlog tome je i neponovljiva osobnost genijalnog košarkaša za kojeg svi kažu da je bio igrač i trener ispred svog vremena. Jer onako kako je Krešo nekada igrao, centri su počeli igrati tek dva desetljeća kasnije, a neke njegove trenerske ideje i danas su aktualne i trend u NBA ligi i svjetskoj košarci.

Ususret promociji knjige, a ona će biti u svibnju u Zagrebu i Zadru, popričali smo s Krešinom starijom kćeri Anom koja je zapravo objedinila sve Krešine zapise pisane za nikad objavljenu autobiografiju u kojoj se spominje i kako su izgledali njegovi prvi dani na američkom sveučilištu Brigham Young (BYU).

- S obzirom na to da se on uoči dolaska dopisivao s BYU-om preko Kapičića, oni su mislili da dolazi netko tko odlično govori engleski, a on koji nije znao ništa više od “hello” i “goodbye” prilično se iznenadio kada je saznao da su konzumacija i najmanjih količina duhana i alkohola strogo zabranjeni - ispričala nam je Ana te dodala da Krešo u knjizi objašnjava zašto se nije pomamio za NBA slavom:

- Da je tati košarka postala posao izgubio bi se gušt, a on nije htio biti rob svoga najdražeg sporta.

Za razliku od današnjih nadarenih košarkaša, koji jedva čekaju da odu, ponajprije u NBA, Krešo je 70-ih imao posve drukčiji stav. Evo kako je 1972. gledao na to da ga je “draftirao” NBA sastav Portland Trail Blazers:

- Da sam to prihvatio, postao bih prvi stranac koji nastupa u NBA ligi, no budući da me profesionalna košarka nije zanimala odlučio sam ostati na fakultetu i završiti studij. Zamisli, potpišem ugovor, kupim ranč, oženim se, zaradim novac, dobijem djecu Johna i Juliettu... a ako ću po mormonskom, onda bih ih imao sedam do trinaest... pa onda moram kupiti još veću kuću i preseliti se na vrh neke planine... I sve to nadgledam i razmišljam – da sam barem na moru. Ipak više volim konkretne stvari, pa sam ocijenio da je bolje nakon studija vratiti se doma.

