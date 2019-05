Kreće prva brzobrodska linija koja će povezati Rijeku, Krk, Rab, Pag i Zadar

Brzobrodska putnička linija na relaciji Rijeka – Zadar prometovat će svaki dan od 15. lipnja do 15. rujna i povezivat će otoke Krk, Rab i Pag. To je prva brzobrodska linija koja na ovaj način povezuje Zadar i Rijeku, ani otoci Krk, Rab i Pag nikada nisu na ovaj način bili povezani.

Nositelj ideje i pokretač linije je tvrtka GV Line Iadera iz Zadra, a direktor Dražen Montana je došao na ideju uslijed mnogobrojnih upita kako najbrže doći iz Zadra do Raba ili iz Zadra do Krka.

- Teško je na to odgovoriti, pogotovo kada ćete za takvo putovanje morati potrošiti cijeli dan. Nekada davno su postojale klasične brodske ili trajektne linije no, isplovljavalo se navečer, plovilo noću, a putovanje od Rijeke do Zadra je trajalo 8 sati. Brzobrodska linija nije postojala - objašnjava Montana.

Dodaje kako je upravo od te činjenice krenula ideja ponovno morskim putem povezati Dalmaciju i Kvarner.

- Dakle, uvesti brzobrodsku liniju domaćem stanovništvu, a stranim gostima ponuditi ugodan i jednostavan način dolaska do željene destinacije na ruti. Osim toga, linija će obogatiti i turističku ponudu s obzirom da plovi svakodnevno u oba smjera, a pristaje i na našim prekrasnim otocima Krku, Rabu i Pagu, pa stoga nudi i mogućnost jednodnevnog posjeta nekoj od destinacija na ruti linije“ - rekao je Montana.

Od Zadra do Rijeke (ili obratno) će se moći doći za samo 4 sata, a cijena karte je 190 kn. Brod Melita prima 180 putnika, a linija je pogodna i za jednodnevne izlete na Krk, Rab i Pag jer je povratak isti dan. Raspored plovidbe možete provjeriti ovdje.