Kralj šmokljana djeci će dati 'samo' 30 milijuna $

Kao i Jeff Bezos, osnivač Amazona koji ga je prestigao na listi najbogatijih ljudi svijeta, i Bill Gates voli knjige. Za 30,8 milijuna dolara kupio je “Codex Leicester”, zapise Leonarda da Vincija kojeg Gates vidi kao jednog od najfascinantnijih ljudi koji su hodali zemljom. Leonardova bilježnica iz 16. stoljeća danas je najskuplja knjiga u povijesti. Nedugo nakon što se Bill vjenčao s Melindom French, rekao joj je da se natječe za “notebook” koji bi mogao stajati jako puno novca.

Nemaš li već dovoljno dobro prijenosno računalo? – iznenadila se supruga. Objasnio joj je da pod “notebook” nije mislio na računalo, nego na bilježnicu, i to vrlo staromodnu bilježnicu. Staru 500 godina. Na aukciji je kupio jedan od 32 sačuvana Leonardova zapisa pisana između 1502. i 1506. godine i iskeširao gotovo 200 milijuna kuna.

Kao novi vlasnik imao je pravo dati ime knjizi. “Codex Hammer” (prethodni vlasnik bio je industrijalac Armand Hammer) mogao je bez problema nazvati “Codex Gates”, no smatrao je to bezveznim pa je vrijednim zapisima dao ime koje su nosili od 1719. do 1980. godine, “Codex Leicester”.

Gates je, referirajući se na književni megahit “Da Vincijev kod”, na svom blogu nedavno napisao da bi fanovi Dana Browna bili razočarani jer zapisi ne sadrže šifre za otkrivanje tajni, no riječ o pravom znanstvenom blagu. Divi se Leonardu jer je bio blizu razumijevanja gotovo svega što je u njegovo vrijeme bilo poznato na planetu jer je imao visok kvocijent inteligencije i bio nezasitno znatiželjan, a sve što je postigao, postigao je bez formalnog školovanja.

Učio je iz iskustva. Nešto slično prošao je i Gates. I on je krenuo u poslovnu avanturu bez završenog fakulteta. Rođen je u Seattleu u Washingtonu, u obitelji iz više srednje klase. Otac William H. Gates bio je odvjetnik, a majka Mary Maxwell članica uprave First Interstate BancSystema i United Waya.

U obitelji je bio običaj da muška djeca dobiju ime William pa Bill uz prezime dodaje i broj III. Imao je sve uvjete da i on postane odvjetnik i naslijedi oca, što je i bio plan roditelja, no sramežljivi Bill se u osmom razredu upoznao s računalom General Electrica i počeo programirati u računalnom jeziku BASIC-u. Dolazilo je i do prepirki s roditeljima koji su ga s 12 godina čak poslali psihologu da mu objasni tko koga treba slušati.

– Vrlo rano počeo sam dovoditi u pitanje pravila koja su mi postavljali. Tu je bilo malo tenzija jer sam im se suprotstavljao – priznao je u jednoj radijskoj emisiji na BBC-u. Prvi računalni program bio mu je igra “kružić i križić”.

– Bilo je nešto skladno u tom stroju – prisjetio se kasnije. Izradio je i program za raspored sati, i to tako da na satovima koje je on polazio budu i djevojke koje su mu se svidjele.

– Nije da sam s njima razgovarao, ali barem su sjedile blizu mene. Bio sam poprilično nevješt u razgovoru s djevojkama. Tek sam na fakultetu postao malo društveniji – rekao je. Škola je nabavila i DEC-ova miniračunala sa sustavom PDP-10 u vlasništvu Computer Center Corporationa koji je četvorici učenika iz škole u Lakesideu zabranio pristup jer su se zaigrali i uspjeli iskoristiti pogreške u operativnom sustavu.

Uz Billa Gatesa, među tom četvoricom bio je i Paul Allen s kojim će kasnije, sa 17 godina, pokrenuti privatni biznis. Zanimljivo je da je tvrtka Information Sciences Inc. angažirala tu četvoricu učenika da napišu program za obračun plaća. Gates je maturirao 1973. godine, osvojivši 1590 od 1600 bodova, što je, po nekim tadašnjim izračunima, bio ekvivalent kvocijentu inteligencije 170.

Prijavio se na Harvard, gdje se upoznao sa Steveom Ballmerom koji će postati direktor Microsofta, i s računalnim znanstvenikom Christosom Papadimitriouom, s kojim je surađivao na algoritmima. S 19 godina odustao je od fakulteta, pridružio se Paulu Allenu u tvrtki Honeywell, a kad se 1975. pojavio MITS Altair 8800, temeljen na procesoru Intel 8080, Gates i Allen su, kako navode biografi, odlučili pokrenuti vlastitu tvrtku za izradu računalnog softvera.

I tu su udareni temelji Microsofta, računalnog diva koji će Gatesa dovesti na vrh najbogatijih ljudi svijeta, s kojeg ga je uspio skinuti Jeff Bezos. Gates je težak oko 95 milijardi dolara. Presudna godina za Microsoft bila je 1981. kad je IBM na tržište izašao s osobnim računalom s Microsoftovim operacijskim sustavom MS-DOS 1.0 i Microsoftovim programskim jezicima.

Na tržište su lansirali operativni sistem MS Windows, a druga verzija je u samo dvije godine prodana u desetak milijuna primjeraka! Broj inovacija i kupaca rastao je iz godine u godinu. Gates je radoholičar.

– Morao sam paziti da svoje radoholičarske navike ne namećem drugima. Znao sam svačije registarske tablice kako bih mogao provjeriti parkiralište i vidjeti kada su dolazili na posao – priznao je Bill koji je u 31. godini već bio milijarder. Microsoft su optuživali za monopol i tvrtka se zbog toga našla i na američkom sudu.

Gates je 2000. godine operativno vođenje kompanije prepustio Steveu Ballmeru, no i dalje je veliki šef. Prije desetak godina povukao se iz kompanije i posvetio filantropiji. Sa suprugom je osnovao zakladu koja nosi njihova imena.

– Bili bismo presretni da jednog dana bolesti poput dječje paralize i malarije padnu u zaborav, a s njima i činjenica da smo mi na njima radili – rekli su za CNN i dodali da je rad zaklade neodvojiv od njihova identiteta.

– Time se bavimo jer je to naš život – poručili su Bill i Melinda koji su na svojoj službenoj web-stranici ponudili i odgovore na neka teška pitanja. Često ih, na primjer, pitaju zašto ne troše više novca u SAD-u?

– Naša zaklada troši oko 500 milijuna dolara godišnje u Sjedinjenim Državama, najveći dio u obrazovanju. To je puno, ali je manje od približno četiri milijarde dolara koje potrošimo za pomoć zemljama u razvoju. Ne uspoređujemo patnju različitih ljudi. Sve su patnje strašna tragedija – ističe Melinda i objašnjava da ona i Bill procjenjuju mogućnosti sprečavanja različitih vrsti patnje i shvatili su da bi mogli spasiti doslovce milijune života.

Samo za cjepiva su izdvojili 15,3 milijarde dolara u proteklih 18 godina. Cijepljenjem je broj djece koja umiru smanjen s deset na pet milijuna.

– To je pet milijuna obitelji koje nisu morale pretrpjeti traumu zbog gubitka kćeri ili sina, sestre ili brata – napominje M. Gates. Vole svoju zemlju i predani su borbi protiv nejednakosti u Sjedinjenim Državama, a ključ svega je, smatraju supružnici, obrazovanje. Je li, pitaju ih, fer da imaju toliko utjecaja? Bill kaže da svoja sredstva koriste na poseban način – testiraju inovacije koje obećavaju, prikupljaju i analiziraju podatke, te kompanijama i vladama omogućuju povećanje i održavanje onoga što funkcionira.

– Mi smo nešto poput inkubatora. Cilj nam je poboljšati kvalitetu ideja koje idu u javne politike i usmjeriti financiranje prema onim idejama koje imaju najviše utjecaja – objasnio je B. Gates. On i supruga koju je upoznao u Microsoftu, u kojem se zaposlila nakon što je diplomirala (vjenčali su se 1994. na Havajima), kao životni partneri slažu se oko velikih pitanja.

– Kad postanem nečim jako oduševljen, računam na to da će ona paziti da budem realan. Volim je gledati kako okuplja prave ljude koji će riješiti neki problem. Pomaže mi shvatiti kad mogu jače pogurnuti naše timove, kao što sam često radio u Microsoftu, a kad trebam popustiti. Mi smo partneri i kod kuće i na poslu – istaknuo je B. Gates.

Odgovarajući na pitanje koji bi studij danas odabrao, rekao je da bi to bilo nešto vezano uz umjetnu inteligenciju, energiju i bioznanost. Zanima ga ekologija pa je, uključivši se u borbu protiv klimatskih promjena, pokrenuo investicijski fond težak milijardu dolara, nazvan Breakthrough Energy Ventures, u kojem je okupio kolege milijardere, od Jeffa Bezosa iz Amazona i Marka Zuckerberga iz Facebooka do Richarda Bransona iz Virgina i Jacka Maa iz Alibabe. Pridružio im se i George Soros sa svojom fondacijom te još nekoliko milijardera. Žele spasiti svijet.

“Svijet treba široko dostupnu energiju koja je pouzdana, pristupačne cijene i ne stvara štetne emisije”, poručili su.

– Naši moderni životi ovise o ogromnim količinama energije – upozorio je u videosnimci Gates koji voli istupati u javnosti. Piše blog, drži inspirativne govore, aktivan je na društvenim mrežama i o njemu su objavljivane cijele knjige. Gostuje i u zabavnim emisijama.

U showu Ellen koji vodi Ellen DeGeneres pogađao je cijene namirnica u supermarketima i promašio gotovo sve. Business Insider je objavio neke manje poznate informacije o njemu, poput one da je 1977. uhićen u Novom Meksiku jer je vozio bez vozačke dozvole i projurio Porscheom 911 kroz crveno.

Kao poduzetnik sve do 1997. putovao je redovnim avionskim linijama, a potom se počastio zrakoplovom. Svojoj djeci ostavit će navodno po deset milijuna dolara jer smatra da im je to dovoljno da stanu na noge. Sve više od toga bilo bi previše. Ljubitelj je umjetnosti. Pročita po jednu knjigu na tjedan.

U medijima se često navode i njegovi citati poput “Uspjeh je loš učitelj. Zavede pametne ljude pa oni misle da ne mogu izgubiti”, “Ne uspoređujte se ni s kim na svijetu... Činite li to, onda vrijeđate sebe”, “Vaši najnezadovoljniji kupci najvredniji su izvor informacija koje morate znati”, “Budite dobri sa šmokljanima. Postoje velike šanse da ćete na kraju raditi s jednim od njih” i “Život nije pošten, naviknite se na to!”.

On i Melinda imaju troje djece, Jennifer, koja je najstarija i studira biologiju, Roryja i Phoebe.

– Supruga i ja smo postavili vrijeme nakon kojeg nema korištenja mobilnih uređaja, računala ili gledanja televizije jer to im pomaže da idu spavati u normalno vrijeme. Svi ti uređaji mogu pomoći u zadaći, poslu ili komunikaciji s prijateljima, no jednako tako mogu biti i štetni ako se pretjeruje – prenijeli su mediji Gatesovu izjavu o odgoju djece.

Gates je, pišući s divljenjem o Leonardu da Vinciju, istaknuo njegovu znatiželju koju je zadovoljavao promatranjem i učenjem. U vrijeme besplatne Wikipedije i YouTubea, danas je, zaključio je Gates, lakše nego ikad zadovoljiti znatiželju. Ironija je, kaže, što nas danas na čuda modernog života podsjeća čovjek koji je živio prije 500 godina. Gates je proglašen jednim od najutjecajnijih ljudi 20. stoljeća.

