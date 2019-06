Krah Živog zida: Unosne fotelje, laži i tajna videosnimka

Još prije mjesec dana ankete su Živi zid predstavljale kao treću političku snagu u Hrvatskoj, europski izbori trebali su samo potvrditi njihovu snagu, no taj jedan osvojeni mandat u Europskom parlamentu na kraju bi ih mogao stajati budućnosti stranke. Živi zid nakon odlaska Branimira Bunjca i Ivana Pernara te članstva koje bi ih moglo slijediti možda neće nestati, ali definitivno više nikada neće imati snagu koju je dosad imao.

Već pri slaganju liste su nastali prvi problemi u vodstvu stranke, čelnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić i njegova supruga i potpredsjednica stranke Vladimira Palfi odlučili su da na listu neće staviti osnivača i najprepoznatljivije lice stranke Ivana Pernara jer, kako su pojasnili, za njega ne bi imali zamjenu u Saboru budući da su svi ostali s liste u njegovoj izbornoj jedinici bili iz stranke Promijenimo Hrvatsku s kojom su se u međuvremenu razišli. Pernar im je to zamjerio, ali ipak oprostio. Barem do trenutka dok Sinčić nije sazvao izvanrednu konferenciju za medije da bi objavio kako je odlučio suspendirati Branimira Bunjca jer ne poštuje stranački dogovor da će europski mandat prepustiti kolegi Tihomiru Lukaniću, a kasnije rotirati i ostale s liste. Pernar je tada još stajao uz Sinčića i tvrdio da Bunjac doista krši stranački dogovor, no već nekoliko sati poslije mijenja priču i to zbog anonimno poslane snimke medijskim redakcijama na kojoj se Bunjac verbalno sukobljava s još jednim kandidatom s liste za europske izbore, Dominikom Vuletićem.

Taj sastanak pokazat će se prijelomnim trenutkom nakon kojeg pucaju odnosi u samom vrhu stranke, a verzije tijeka sastanka razlikuju se ovisno s kojom zaraćenom stranom se razgovara.

Prethodila mu je Bunjčeva poruka u izbornoj noći, objasnila je Vladimira Palfi u jednom od televizijskih intervjua ovih dana.

– Nakon izbora, ujutro u šest sati, Bunjac je poslao poruku putem Vibera i rekao da želi ići u Europski parlament. Pernar mu je rekao da to nije dobra ideja jer bi otišao iz Sabora kao moja zamjena, a onda bih ja išla u Sabor, a ja to nisam htjela, mene to ne zanima. Molili smo ga da ne radi to, da ne forsira da ide u Parlament, jer bismo nakon toga Sinčić, moj muž, Pernar i ja bili u Saboru, a smatrali smo da je to pogubno za stranku – pojasnila je Palfi. Kako bi se ipak pokušali dogovoriti, nalaze se u stanu Dominika Vuletića, s kojega je procurila snimka njegova sukoba s Bunjcem. U kuhinji se okupilo desetak ljudi – stranački vrh odnosno Glavni odbor stranke koji čine Palfi, Sinčić, Bunjac, Pernar, Lukanić te nekoliko zaposlenika i članova stranke – te se ondje Bunjca pokušalo nagovoriti da potpiše dokument kojim bi se odrekao mandata u Europskom parlamentu u korist Lukanića.

Ivan Vilibor Sinčić o Pernaru i Bunjcu

– Njezini ljudi, koji su u stranci na plaći, urlali su na mene, psovali mi sve po spisku, nasrtali i praktički me prebili, zavrnuli su mi ruku i tražili da potpišem neki ugovor prema kojem dajem ostavku i predajem mandat Lukaniću i Vuletiću. Ugovor sam poderao i rekao “neće vam proći”. Ustao sam i krenuo van, no nisam znao da sam sudjelovao u klasičnoj udbaškoj “sačekuši”. Tek sam poslije shvatio da je sastanak bio sniman. U maniri Mao Ce-tunga, izrezali su deset sekundi gdje sam došao do Vuletića i pokazao da ga se ne bojim – prepričavao je poslije Bunjac navodeći da je video snimljen po nalogu Palfi, što je ona demantirala. Dominik Vuletić, kojeg u tom videu vidimo u svađi s Bunjcem, rekao nam je kako ne želi još javno istupati.

– Mogu samo reći da je sastanak sniman bez mog znanja, osobito bez moje privole, a posebno sam zgrožen time što je poslano medijima – kratko nam je rekao Vuletić.

Nakon tog sastanka, saziva se još jedan na koji su uz petorku iz Glavnog odbora pozvani i županijski koordinatori te kandidati za europske izbore, no i taj sastanak on napušta, iako je, kako Palfi tvrdi, 33 od 35 ljudi glasovalo za to da se u Bruxelles pošalje Lukanića, protiv su bili samo Pernar i Bunjac. Slijedi suspenzija Bunjca te početak medijske sapunice uoči izlaska Pernara i Bunjca iz stranke.

Malo tko zapravo zna objasniti što je u korijenu ove svađe, odnosno zašto Bunjac toliko inzistira na mandatu i tvrdi kako nije postojao prethodni dogovor o tome da će Lukanić u Bruxelles, iako je stranka to i javno komunicirala prilikom predstavljanja kandidata. Neki kažu da ga je “ponijela” popularnost koju je stekao u Saboru, za koju je ipak upitno bi li postojala da nije dio Živog zida, dok neki navode kako bi pravi razlozi mogli biti privatni jer se Bunjac razvodi, što će mu dodatno otežati egzistenciju pritisnutu sa sedam kredita koje je digao samostalno, sa suprugom ili supruga sama. Drugi će pak reći da Palfi uistinu provodi diktaturu, kao i da je upitno koliko je istinita Sinčićeva tvrdnja da on nije želio u Europski parlament, budući da nije Bunjcu svojim potpisom dokazao da se i on spreman odreći svog mandata u korist Lukanića.

Ratovi s novinarima

Prateći nastanak Živog zida i njihovo djelovanje od 2011. godine nije bilo teško procijeniti da bi prije ili poslije mogli ovako završiti. Stranka je nastala iz Saveza za promjene koji je osnovao Ivan Pernar, a 2014. mijenjaju ime, inspirirani svojim blokadama deložacija blokiranih građana. Većinu svog rada usmjerili su na društvene mreže putem kojih skupljaju članove i redovito komuniciraju s njima, te time zapravo uvode i neke nove načine političkog djelovanja. S medijima su do ovog sukoba bili u ratu – Sinčić se rijetko javljao na pozive novinara, odgovorio bi na njih porukom tražeći da se sva pitanja šalju mailom, no i tada uglavnom ne bi odgovarao na njih. Pernar je pristajao samo na uključivanje u prijenose uživo, izbacivali su novinare iz svojih izbornih stožera, objavljivali potjernice protiv njih na društvenim mrežama...

Branimir Bunjac o izlasku iz Živog zida

Od početka njihova rada prate ih optužbe bivših članova kakve slušamo i ovih dana – o diktaturi Vladimire Palfi, nejasnoj organizacijskoj stranačkoj strukturi, o sumnjivim donacijama, netransparentnom upravljanju stranačkim novcem. Prve veće probleme u stranci imali su još 2015. godine, kada ih je dio nezadovoljnika optužio da su Ivan Vilibor Sinčić, Ivan Pernar i Vladimira Palfi krivotvorili dokumente o godišnjoj skupštini stranke održanoj u listopadu 2015., protuzakonito tada izmijenivši i Statut stranke, pa su protiv tog trojca podnesene i kaznene prijave, no do danas se ne zna rezultat tih prijava. Dio članova izlazi iz stranke početkom 2016. godine i osniva Slobodnu Hrvatsku, dok drugi dio nezadovoljnika još kratko ostaje u stranci, te u lipnju saziva izvanrednu izbornu skupštinu izabravši novo vodstvo stranke i novog predsjednika Sinišu Gabrića, no Ministarstvo uprave odbilo je Gabrićev zahtjev za upisom i promjenom sjedišta i glavnih osoba za zastupanjem stranke. I tada smo slušali gotovo identične optužbe ovima koje slušamo i danas.

– Vrlo brzo shvatio sam da Sinčić ipak nije osoba koja čvrsto stoji iza onoga što govori i radi, već da je marioneta nekoga u sjeni. A taj netko zapravo je njegova zaručnica Vladimira Palfi koja iz sjene vodi stranku. Imam dojam da to ni Sinčić ne želi, znali su se oni na sastancima sukobiti u mišljenjima, no on bi se na kraju uglavnom povukao – kazao je u lipnju 2016. tadašnji čelnik splitske organizacije Živog zida Hrvoje Kekez.

Nešto poslije te godine, tijekom prijevremenih parlamentarnih izbora, dolazi do sukoba sa supredsjednikom stranke Hrvojem Runtićem koji je danas u Mostu nezavisnih lista i njegovom suprugom Mihaelom Vargom. Oni su tada isto prigovarali na nejasnoj upravljačkoj strukturi u stranci te DORH-u predali dokumentaciju koja je trebala dokazati nezakonito financiranje stranke. Nepoznato je što se dogodilo s tom prijavom.

– Sinčić ne samo da nije htio sa mnom razgovarati kada sam tražio da se stranku nakon pet godina počne voditi u skladu sa zakonima i Statutom nego je nakon toga sa mnom prekinuo svaku komunikaciju – rekao je tada Runtić i napustio Živi zid, a danas više o njima ne želi ni razgovarati.

U to je vrijeme Sinčić osnovao i novu stranku – Živi zid – Ivan Vilibor Sinčić, a njegova supruga Palfi tada je kazala da se radi o rezervnoj opciji, za svaki slučaj, “ako se opet dogodi slučaj Vase Brkića koji im želi preuzeti stranku”. Ta stranka ipak im nije trebala, pa nastavljaju djelovati u “originalnom” Živom zidu.

Na tim izborima osvajaju osam mandata, točnije pet jer ostala tri pripadala su njihovim koalicijskim partnerima iz stranaka Promijenimo Hrvatsku i Snaga, no brzo spadaju na tri, jer ih je prvo napustio Runtić, onda i Marin Škibola koji danas djeluje kao nezavisni zastupnik. U međuvremenu se i Ivan Pernar učlanio u stranku Abeceda demokracije, pojašnjavajući kako može biti član više stranaka ako želi, no poslije se iz nje iščlanio.

Ivan Pernar izašao je iz Živog zida

Ipak, s ta tri zastupnika u Saboru – Sinčićem, Pernarom i Bunjcem koji je tada javnosti bio novo ime i kojem je svoj mandat prepustila Palfi – Živi zid dobiva novi zamah, ali i privremeni unutarstranački mir. Doktor povijesti, učitelj u osnovnoj školi, dragovoljac HOS-a i bivši vlasnik tvrtke Sirius line za astrološko savjetovanje brzo se uhodao u dužnost saborskog zastupnika, te se istaknuo pripremljenim raspravama koje je tijekom sljedećih godina začinio i “fake newsom” kao što su čudnovati i opasni tajni sastojci u cjepivu, širio je teoriju kako ljudi na Novom Zelandu ne smiju obrađivati svoje vrtove, hvalio iranskog predsjednika jer čuva ovce...

Agresivno lice pokazao je kad je skočio na saborskog stražara koji je trebao iznijeti Pernara iz sabornice, a tada je pokazao i da mu nije strano ni laganje optužujući stražu da mu je izvrtala ruke što snimke incidenta demantiraju. Lagao je i kada je podnio ostavku na saborsku dužnost, a onda isti taj formular otuđio iz Sabora, prvo optužujući HDZ da mu podmeće tu priču, pa govoreći da je ipak to napravio misleći da će se Palfi vratiti u Sabor na druge dvije godine mandata da bi ovih dana priznao da se uvrijedio kad ga je Palfi nazvala foteljašem, pa podnio ostavku koju je onda povukao (iako zakoni tako nešto ne prepoznaju) nakon što mu je Palfi, kako je rekao, rekla da ga voli.

Tijekom godina svjedočili smo svakakvim pričama koje prate Živi zid, no ono što im je od njihovih početaka zajedničko jesu optužbe da nemaju nikakve stranačke strukture te da zapravo sve konce vuče Palfi. Nastali su iz aktivističkog pokreta i nastavili se tako ponašati i kad su osnovali stranku. Na njihovim internetskim stranicama nije navedeno ništa o stranačkim tijelima, zna se da imaju Glavni odbor u kojem sjedi petorka kojom se mediji bave ovih dana, spominju i Skupštinu, ali nigdje javno nije objavljen njezin sastav, nema javnih poziva na stranačka tijela ni izvješća o zaključcima, a zapravo jedini unutarstranački izbori za koje se zna su oni iz 2015. godine za koje je dio, sad već godinama bivšeg članstva, tvrdio da su krivotvoreni.

Nazivali su se obitelji, izjavljivali si ljubav, no svoj prljavi veš već danima iznose u javnost, a sada Bunjac i Pernar otvoreno priznaju da su više puta tijekom godina lagali kako bi štitili stranačke, pa tako i svoje interese.

Pernarova Facebook-sljedba

Sad kad su otišli iz stranke, jasno je da će ih dio članstva slijediti. Sinčić kaže da je primoran ići u Bruxelles zbog Bunjca, a sada će to doista morati i napraviti i, po svemu sudeći, ostati ondje svih pet godina mandata, propustiti i predsjedničke izbore ove godine, kao i parlamentarne iduće, jer ako podnese ostavku na taj mandat, u Bruxelles ide Bunjac s kojim su u petak raskrstili. A kako Bunjac još ne želi podnijeti ostavku na svoj mandat u Saboru, morat će ga preuzeti Vladimira Palfi koja tvrdi da je kućanica koju ne zanima politika.

Ako će poslati nekoga trećeg, kako sad sugerira Sinčić, Palfi bi morala podnijeti ostavku u Saboru, jer se mandat može samo jednom staviti u mirovanje, a pitanje je i tko bi taj “treći” bio, jer je nakon izbora 2016. godine dosta ljudi napustilo stranku pa se ne zna tko je s liste u trećoj izbornoj jedinici i danas uz Živi zid. Kako Sinčić u petak nije nikoga imenovao, očito to ni oni još ne znaju. U takvim uvjetima jasno je da će Sinčiću i Palfi biti teško ponovno oživjeti stranku i vratiti je u dane stare slave. Pernar pak ima svoju sljedbu na Facebooku koja u komentarima pokazuje da ga je spremna pratiti kamo god otišao, već je objavio pristupnicu za novu “Stranku Ivana Pernara” i tvrdi da mu se u manje od 24 sata već prijavilo više od 6000 ljudi, no tek treba vidjeti hoće li iz toga izgraditi stranku koja ima šanse osvajati mandate na izborima.

Bunjac kaže da se, čim mu Palfi oduzme mandat, vraća na staro radno mjesto učitelja povijesti u osnovnoj školi, o daljnjem političkom radi i eventualnoj suradnji s Pernarom tek treba, kaže, razmisliti. Ipak, ima pravo na “šest plus šest”, odnosno na naknadu plaće u prvih godinu dana nakon isteka mandata, pa je vjerojatno da će i to iskoristiti dok smišlja što i s kime dalje u životu ili dok piše knjigu koja bi možda konačno razotkrila sve tajne ove neobične stranke.