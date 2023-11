Kovačević: Čini mi se da cilj Izraela nije samo uništiti Hamas. Trebali bi odgovoriti na dva pitanja

Božo Kovačević, bivši veleposlanik u Rusiji i ministar u Vladi RH, gostovao je u studiju Večernjeg lista gdje je, između ostaloga, govorio o ratu Izraela i Hamasa. Novinarka Lana Kovačević upitala ga je što se može očekivati o prvojo fazi sporazuma o primirju izraelske vojske i Hamasa budući da je ono danas stupilo na snagu. U sklopu primirja trebali bi biti razmijenjeni taoci koje je Hamas zarobio u napadu na Izrael, a Izrael bi u zamjenu trebao osloboditi 150 palestinskih zatvorenika.

- Nažalost, možemo očekivati sve jer predstavnik izraelskih obrambenih snaga je rekao da ništa nije gotovo dok ne bude gotovo. Ali ja se nadam da će sve što je planirano biti provedeno, odnosno da će taoci s jedne i s druge strane biti oslobođeni i to je svakako dobra vijest, osobito za ove taoce koje je Hamas 7. 10. zarobio i za njihove obitelji, ali inače to primirje nije zamišljeno kao trajno primirje. I jedna i druga strana su najavile nastavak ratnih operacija i ja mislim da Izrael neće obustaviti tu vojnu operaciju dok ne ostvari svoje ciljeve. Mi znamo koji su deklarirani ciljevi Izraela, uništenje Hamasa i njegove infrastrukture, ali ja nisam siguran da je time iscrpljen popis svih izraelskih ciljeva. S obzirom na izraelski odnos prema civilnom stanovništvu Gaze, to je bjesomučno ubijanje i bombardiranje potpuno bespomoćnog stanovništva. Meni se čini da je cilj Izraela demotivirati Palestince da uopće tamo žive.

Je li ovo primirje na neki način poraz izraelskog premijera?

Pa to primirje je djelomično rezultat pritiska izraelske javnosti, osobito obitelji ovih talaca, da Netanyahu poduzme sve kako bi se taoci oslobodili, što na neki način i otežava provedbu vojne operacije. Osim toga, dio izraelske javnosti Netanyahua smatra odgovornim za to što je Hamas uopće uspio izvesti napad na Izrael. S obzirom na visoke sigurnosne mjere i na navodnu spremnost svih izraelskih službi sigurnosti to što se dogodilo 7. 10. izgledalo je potpuno nevjerojatno Takav propust sasvim sigurno spada u djelokrug odgovornosti izraelskog premijera, a da ne kažem da zbog toga što je taj napad Hamasa bio potpuno nevjerojatan i nezamisliv, s obzirom na nespremnost izraelskih sigurnosnih snaga, da je to podloga za teoriju prema kojoj je Netanyahu nešto dogovorio s Hamasom i dopustio da se dogode takvi previdi kako bi imao povod za poduzimanje ove opsežne vojne akcije u Gazi i kako bi izbjegao smjenu s mjesta premijera.

Budući ste već spomenuli da je zapravo taj jasan i verbaliziran cilj bio potpuno uništenje Hamasa. Moje pitanje je li je to realno? Možemo li uopće govoriti o uništenju Hamasa gledajući na sve moguće organizacije kroz povijest u svim drugim državama.

Lideri Hamasa stoluju u Kataru, koga god da unište u Gazi time neće uništiti samo vodstvo Hamasa, ali ove masovne žrtve na palestinskoj strani će sasvim sigurno rezultirati povećanjem motivacije dijelova tog stanovništva da se pridruže antiizraelskim terorističkim pokretima, bio to Hamas ili neki drugi, još ne postojeći ili već postojeći džihad i drugi već koji postoje. Dakle, ovakve odmazde kakve Izrael redovito poduzima svaki put kad bi uzvraćao na neki teroristički napad, rezultiraju samo jačanjem motivacije očajnih ljudi da se pridruže terorističkim pokretima koje oni smatraju oslobodilačkim pokretima.

Kako taj sukob uopće može završiti?

I Sjedinjene Američke Države i međunarodna zajednica govore o koncepciji dviju država koja je utvrđena još rezolucijom 181 iz 1947. godine, a potvrđena je nizom kasnijih rezolucija i sporazumom Rabin Arafat u Oslu 1993. godine. Dakle, nominalno je aktualna koncepcija dviju država, ali mi znamo da je Izrael izgradio mnoga ilegalna naselja na području okupirane zapadne obale i da time utječe na promjenu etničke kompozicije stanovništva tamo. Ako netko doista ozbiljno misli ostvariti koncepciju dviju država, postavlja se pitanje što sa Židovima koji su od 67. godine pa nadalje naseljavani na području Zapadne obale. Hoće li oni biti židovska manjina u okviru palestinske države ili će biti uspostavljena neka federacija ili konfederacija palestinske države i Izrael. Nema jasnih odgovora na ta pitanja i mislim da bi izraelska vlada tko god joj bio na čelu, ponajprije morala odgovoriti na pitanje: a) da li prihvaća koncepciju dviju država i b) ako prihvaća kako zamišlja život prisilno doseljenih izraelskih doseljenika na zapadnoj obali.

Što Vi mislite da će biti s Pojasom Gaze kada ovaj sukob konačno bude završen?

Na početku ove izraelske vojne intervencije mogli smo čuti da će Izrael prepoloviti Gazu i dio tog teritorija staviti pod svoju okupaciju. Druga verzija je bila da će Izrael uspostaviti okupacijsku vlast na cijelom području Gaze, ali tome su se suprotstavile Sjedinjene Države koje su za to da Pojasom Gaze upravljaju Palestinci, ali ne Hamas, dakle Al Fatah, ista ova organizacija koja nominalno upravlja upravlja Zapadnom obalom.

VIDEO Oblaci dima i eksplozije u Gazi