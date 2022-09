Kosovski ministar objavio potresno otkriće: Djevojčica (11) silovana više od godinu dana

Kosovski ministar unutarnjih poslova Xhelal Sveçla naveo je danas da prve informacije pokazuju da je 11-godišnja djevojčica, silovana tijekom lipnja i kolovoza ove godine, zapravo silovana mnogo duže - više od godinu dana.

Na današnjoj konferenciji rekao da je od šefa Kosovskog policijskog inspektorata (PIK) zatražio da se kao svjedoci pozovu svi policajci uključeni u ovaj slučaj kako bi se razjasnilo što se dogodilo, navodi Nova.rs.

Kazao je da nadležne institucije nisu zaštitile žrtvu, ali je izrazio uvjerenje da će svi propusti biti utvrđeni te da će odgovorne osobe biti kažnjene.

- Prve informacije su da je ova maloljetnica silovana više od godinu dana. Zahtjev sam uputio izravno načelniku Policijskog inspektorata Kosova kako bi svi koji su uključeni u ovaj slučaj mogli biti pozvani kao svjedoci, kako bi institucije i javnost Kosova bile pravilno obaviještene o tome što se dogodilo, što su institucije učinile i što će učiniti - naveo je.

The rape of an 11-year-old girl in Pristina has prompted thousands of people to protest for a second consecutive day. Five male suspects are accused of sexually abusing a child for several hours in broad daylight in a park. #Kosovo pic.twitter.com/PMB3rfavip