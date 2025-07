'Korupcija živi, a budućnost umire. Ne želimo se boriti i protiv vlastite vlasti i Rusije'

“Zelenski sada mora odstupiti, zbog Ukrajine”, čitamo u londonskom The Telegraphu. I to je samo jedan od naslova kakvi su u zapadnim medijima osvanuli posljednjih dana, otkako su u Kijevu i drugim gradovima izbili najveći prosvjedi od početka ruske invazije na Ukrajinu.

Na službenom portalu ureda predsjednika Ukrajine vidljivo je kako je Volodimir Zelenski proteklih dana imao niz vrlo važnih posjeta i razgovora. Jučer je imao telefonski razgovor s britanskim premijerom Keirom Starmerom. Upravo je Starmeru iznio pripreme za, kako je rekao, zakon kojim će se osnažiti ukrajinski sustav provođenja zakona te osigurati neovisnost i učinkovitost njezine antikorupcijske infrastrukture. Starmer je, pak, ponudio pomoć britanskih stručnjaka koji bi dugoročno pridonijeli tim ciljevima. Zelenski ističe da je cilj spriječiti ruski utjecaj u ukrajinskim tijelima zaduženima za borbu protiv korupcije. Međutim, čini se da u tvrdnje ukrajinskog predsjednika da su te agencije infiltrirane ruskim utjecajem malo tko vjeruje. U tome je pronašao razlog da smanji neovisnost NABU i SAPO-a, nacionalnog ureda za borbu protiv korupcije i posebnog ureda antikorupcijskog tužitelja.

Veliki prosvjedi na ulicama Kijeva nastavljeni su i drugu noć, a prosvjednici su nosili transparente s jasnim porukama kojima kritiziraju Zelenskog i njegovu administraciju. Zelenski je odmah popustio obećavajući kako će uvesti novi zakon, jer smatra da među tim agencijama ima i nekih nesporazuma. ”Bilo mi je vrlo važno da svaka od njih podijeli svoje argumente i svoje perspektive. Bilo je važno da konačno jedni drugima kažu ono što se dugo vremena nakupljalo”, poručio je. Nema detalja o tome što bi taj novi zakon sadržavao. Prosvjednici izražavaju očito nezadovoljstvo noseći parole poput “1214 izgleda kao 1984” gdje je prvi broj referenca na broj pod kojim je sporni zakon donesen, a drugi na Orwellovu “1984.”, kultnu priču o totalitarnom društvu u kojem ljudi ne smiju imati mišljenje izvan dozvoljenoga.

”Parlament je pun parazita”, vrlo je jasna poruka većinom mladih prosvjednika zastupnicima ukrajinske Verhovne Rade. Jer, donošenje zakona kojim se ograničavaju ovlasti agencija za borbu protiv korupcije Ukrajince podsjeća na ne tako davno doba predsjedavanja Viktora Janukoviča, koje je na kraju i dovelo do obojene revolucije, ali i do rata, jer Rusija to očito nije željela dopustiti. – Ovo je vladino bezakonje. Ne želimo se boriti i protiv vlastite vlasti i Rusije – rekla je jedna od stanovnica Lviva.

Korupcija se posljednjih godina nameće kao osnovna prepreka Ukrajini da se pridruži Europskoj uniji te zbog toga, kao naravno i zbog ruske agresije, pregovori s europskim blokom ne napreduju od 2014. i revolucije čiji je cilj bio dovođenje istinski demokratske vlasti u Kijev. ”Korupcija živi, a budućnost umire”, jedan je od transparenata kojim se izražava bojazan da se Ukrajina ovakvim potezima Zelenskog udaljava od Zapada. Nije se novi zakon svidio ni zapadnim saveznicima, Ursula von der Leyen jasno je istaknula da ni u kojem slučaju ne može biti udaljavanja od obračuna s korupcijom. – Ne može biti kompromisa u borbi protiv korupcije i za vladavinu prava – poručila je.

– Novi zakon ometa ukrajinski put prema EU – rekao je njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul, a francuski mu kolega Benjamin Haddad traži da se preokrene odluka. Prema Transparency Internationalu, Ukrajina je 105. na ljestvici od 180 zemalja u kojima se prati razina korupcije. NABU i SAPO ipak su donijeli napredak otkako su uvedeni, još 2014. Prema Telegraphovu komentatoru Owenu Matthewsu Zelenski više nije dio rješenja nego je dio problema u rješavanju konflikta s Rusijom. Je li to pravi razlog iznenadne krize, vjerojatno ćemo uskoro znati.