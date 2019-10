Korisnici A1 imaju problema s webom: 'Intenzivno radimo na otklanjanju poteškoća'

A1 je večeras objavio kako njegovi korisnici imaju otežano pristupanje sadržajima na webu.

"Trenutno je otežano pristupanje sadržajima na webu za sve korisnike A1 mobilnih i fiksnih usluga. Intenzivno radimo na što skorijem otklanjanju poteškoća. Ispričavamo se svim našim korisnicima".

U nekim dijelovima Hrvatske poput Zagreba, smetnje su rano večeras već praktički otklonjene dok je nešto veći zastoj u Osijeku, doznaje se u Gradu Osijeku, objavila je Hina.

💥 Major Internet #outage ongoing: #A1 in #Croatia since 17:20 for one hour, impacting #Zagreb #Split



🇭🇷 Live map and analysis

👉 https://t.co/HEOsVv9zpi



Retweet if still down for you as well#A1Hrvatska #A1down #A1outage #nointernet #Hrvatska #evenings pic.twitter.com/1DoOObquYu