Komisija ubrzala još 50 milijuna doza Pfizera, Hrvatskoj 450 tisuća, dovoljno da pokrije rupu zbog suspenzije isporuke J&J-a

Europska komisija ispregovarala je s Pfizerom ubrzanje isporuke još 50 milijuna doza cjepiva protiv Covida-19, koje je trebalo biti isporučeno u četvrtom, ali sada će biti isporučeno u drugom kvartalu, a tih 50 milijuna doza podijelit će se među državama članicama po principu “pro rata”, odnosno po udjelu u ukupnom broju stanovnika Europske unije.

To znači da Hrvatska može očekivati dodatnih 450-ak tisuća doza Pfizer/BioNTechovog cjepiva, i to nakon što je u ranijoj raspodjeli također ubrzanih 10 milijuna doza dobila 747 tisuća doza koje će se također isporučiti u drugom kvartalu, premda više pred kraj, u lipnju.

Prema neslužbenim podacima do kojih je došao Večernjak u Bruxellesu, Hrvatska je očekivala da će do kraja drugog kvartala dobiti 247.500 doza cjepiva Johnson&Johnson, koje se daje u jednoj dozi, ali čiji je početak isporuke za EU sada privremeno suspendiran zbog sumnjivih slučajeva zgrušavanja krvi kod cijepljenih Amerikanaca. To znači da bi s ovih 450 tisuća doza Pfizer/BioNTechovog cjepiva, koje će nam ubrzano stići do kraja lipnja, Hrvatska teoretski mogla pokriti rupu ako izostane isporuka Johnson&Johnsonovog cjepiva. Odnosno, mogla bi doseći planiranu procijepljenost 45 posto punoljetnog stanovništva do kraja lipnja.

Informaciju o ubrzanju isporuke još 50 milijuna doza cjepiva za EU obznanila je danas predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

Otkrila je i da kreću pregovori s Pfizerom o nabavi još 1,8 milijardi doza cjepiva za EU do 2023. godine. Pfizerovo cjepivo koje je razvio njemački BioNTech pokazuje se kao najpozudanije u smislu masovne proizvodnje i isporuke ugovorenih količina, a cjepiva poput tog, koja su bazirana na glasičnim molekulama RNK (mRNA), pokazuju se učinkovitijima od vektorskih cjepiva. Stoga je Komisija u pregovorima o daljnjim nabavama za kampanje revakcinacije u 2022. i 2023. odlučila više se pouzdati u Pfizer, a manje u Astra Zenecu s kojom ima loše iskustvo zbog nepouzdanosti u isporukama.

- U određenom trenutku možda ćemo trebati cijepljenja dodatnom dozom za jačanje ili produljenje imuniteta. I ako se pojave sojevi koji bježe, trebat će razviti cjepiva koja su prilagođena novim sojevima. Trebat ćemo ih rano i u dovoljnim količinama. S time na umu, trebamo se usredotočiti na tehnologije koje su pokazale svoju vrijednost, a mRNA je primjer takvog nečeg - rekla je Ursula von der Leyen.