Komadina o Bernardiću: Zar nije zavrijedio biti na listi za Europski parlament?

Potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina u subotu je u emisiji Hrvatskog radija "Intervju tjedna" izrazio uvjerenje da će "predsjednik SDP-a Davor Bernardić dobro razmisliti i donijeti optimalnu odluku", napomenuvši da u SDP-u trebaju učiniti ono što je najbolje za stranku jer je ideja socijaldemokracije važnija od svakoga od njih ponaosob, te dodavši kako je, ako Bernardić odstupi, spreman privremeno biti čelnik stranke.

Komentirajući stanje u stranci, Komadina je ocijenio kako je Bernardić od početka mandata dočekan kritikama dijela stranke, te da nije bio dobro dočekan, a u međuvremenu se i kompletna javnost okrenula protiv njega što, smatra "i Bernardić mora shvatiti".

"Bernardiću nije lako i zato treba dobro razmisliti, prespavati par dana ili tjedana i donijeti odluku", rekao je Komadina koji očekuje da se situacija u SDP-u rasplete u idućih mjesec dana.

Upitan što bi učinio da je na Bernardićevu mjestu, Komadina je rekao da bi se konzultirao s najbližim suradnicima i priklonio se njihovu većinsku stavu. "Ako bi mi rekli, nastavljamo se boriti, borio bih se dalje, a ako bi mi rekli 'stari moj, vrijeme je da se povučeš', ja bih se povukao", objasnio je.

Ako se Bernardić odluči povući to bi trebalo biti njegovom voljom i u interesu stranke

"Ako se predsjednik odluči za demisiju, to bi trebalo biti njegovom voljom u interesu stranke, članova i njega osobno, a ne sistemom, makar i statutarnih, razrješenja, što bi dovelo do izvanredne konvencije", smatra Komadina. Potpredsjednik SDP-a pozvao je da se jasno sagleda što je uzrok nezadovoljstva u stranci i kako popraviti način rada a ako je to, kako je rekao "nemoguće u relativno kratkome vremenu, onda svatko treba razmišljati o svojoj ulozi u daljnjem sjedenju i putovanju vlakom koji se zove SDP".

Komadina je intervju dao dan nakon neformalnoga sastanka užega vodstva stranke u petak u Gorskome kotaru koji nije iznjedrio konačan stav o Bernardićevoj političkoj sudbini pa se u nedjelju nastavlja.

"Sutra ćemo dovršiti priču da vidimo većinski stav Predsjedništva, a prvi ispit bit će zajednička sjednica Predsjedništva i Kluba zastupnika u ponedjeljak", ocijenio je Komadina. Na toj bi se sjednici, prema najavama, trebalo raspravljati o zaključku Predsjedništva da Bernardić od Arsena Bauka preuzme vođenje Kluba zastupnika. Komadina je istaknuo potrebu kompromisa u kojemu će se svatko povući korak unazad, a smatra da bi "kompromis možda mogao biti da Bauk nastavi voditi Klub zastupnika jer je to i do sada dobro radio".

Komadina: Spreman sam biti privremeni čelnik SDP-a

Na pitanje je li Berrnardiću ponuđena kakva kompenzacija napusti li mjesto predsjednika stranke, Komadina je uzvratio da je Bernardić već saborski zastupnik što, vjeruje, nije mala stvar, ali i da su pred nama brojni izbori, uključujući i one za Europski parlament, te je zapitao "zar naš predsjednik nije zavrijedio biti na toj listi".

Komadina je potvrdio da je, u slučaju Bernardićeva odlaska, spreman preuzeti stranku kao privremeni čelnik, ali da treba imati realno vrijeme da stabilizira stanje u stranci, za što procjenjuje da mu treba godina dana, kako i Statut propisuje. Dodao je da "ne misli voditi drugi puč nego provoditi odluke Predsjedništva".

Što se četvorice suspendiranih članova Predsjedništva tiče, Komadina je napomenuo da su oni i dalje saborski zastupnici, ali i priznao da su "formalno-pravno izbačeni iz izbornih procesa na dvije godine i stavljeni na sporedni kolosijek". Smatra i da će se situacija u Uljaniku "svakako odraziti na rejting SDP-a u Rijeci i Istri".

Razgovor s Bojanom Glavaševićem