'Koliko još zaštitara mora izgubiti život da bi država odreagirala?'

Tragična smrt zaštitara koji je stradao u noći s petka na subotu nakon što su ga napala trojica zaprepatila je javnost, a struka je nezadovoljna i poziva na promjene koje bi učinile zaštitarski sektor sigurnijim i boljim za one koji u njemu rade.

Zaštitarstvo RH - zaštitarski glasnik oglasilo se na Facebooku, a njihov status prenosimo u cijelosti.

"Ništa nije vrijedno gubitka života, jer je život jedino što imamo. Sve ostalo su nam uzeli, dostojanstvo, kredibilitet, poštovanje, životna egzistencija svodi nam se na preživljavanje iz mjeseca u mjesec uz puno odricanja. Zato život treba čuvati na prvom mjestu, jer kad i to izgubimo povratka nema, nema vračanja filma, ispravljanja pogreške.

Državne institucije nemaju pojma da u Lijepoj našoj postoji zaštitarski sektor. Totalno su zanemarili našu djelatnost. Donijeli su neki novi Zakon o privatnoj zaštiti prije tri godine. No taj zakon se ne primjenjuje jer nema dovoljno sposobnih ljudi među državnim organima da naprave pravilnik o načinu provedbe tog zakona. U međuvremenu su donijeli neke nove zakone kojima je niz djelatnosti proglašeno djelatnostima koje obavljaju službene osobe. To je napravravljeno kako bi se napad na te osobe strože kažnjavao te kako bi se na osnovu toga umanjio broj napada. Apsurdno je da te službene osobe štite zaštitari koji imaju status ovlaštene osobe, ali ne i službene. Tako nas ljudi i doživljavaju, kao neslužbene. Ovlasti koje smo dobili moramo primjenjivati sa velikim oprezom ili nikako, jer se traži i najsitnija pogreška da bi nam rekli da smo prekršili ovlasti i oduzeli licencu.

VIDEO Policija o smrti zaštitara

Kvalitetniji kadar je napustio ovaj posao, pronašao nešto drugo, bolje plaćeno. Mladi ljudi odlaze u inozemstvo ili neku drugu djelatnost tako da prosječan zaštitar u Hrvatskoj ima pedesetak godina. Uslijed enormnog nedostatka ljudstva upražnjena mjesta krpaju se umirovljenicima ili osobama koje nemaju licencu, rade na crno. Drugi način popune praznih mjesta je nametanje zaštitarima da odrađuju enormne prekovremene sate. Neki su na to prisiljeni od strane firme u kojoj rade, a drugi pak tako zarađuju koju kunu više jer je osnovna plaća minimalac.

Država to tolerira, ne vrši nikakav nadzor nad radom zaštitarskih firmi. Kvaliteta zaštite svedena je na minimum iz više razloga. Ljudi su destimulirani malom plaćom, umorni od prekomjernog rada ili prestari za ovu djelatnost. Mali postotak zaštitara posao odrađuju kvalitetno. Iako to ne bi smjeli reči, možda tako i treba biti. Oduvijek sam bio protiv pravila: "Koliko para toliko muzike"! No kad bolje razmislim, zaslužuju li naši klijenti više, kvalitetan rad. NE, NIKAKO!

Raspisuju natječaje i traže najjeftiniju ponudu. Trebaju biti svjesni da za male novce ne mogu dobiti sve ono što bi htjeli. Nad zaštitarima se vrši nezapamćen mobing, ljude se maksimalno exploatira, cijedi se iz njih zadnji atom snage. Što zaštitari dobiju za uzvrat? Apsolutno ništa, poput robova su. Daj mu malo kruha i vode i neka poživi dovoljno da i sutra odradi dan. Što poslije sutra? Ako ode, da otkaz, uprtiti ćemo njegov dio posla na ostatak roblja.

Ljudima je utjeran strah u kosti, mnoge firme im pod prijetnjom otkaza zabranjuju članstvo u sindikatu. Tako je sindikat nemočan da bilo što poduzme, jer sindikat bez članova predstavlja samo mrtvo slovo na papiru. Pitanje je, koliko još zaštitara mora izgubiti život da bi država odreagirala? Do sad ih je oko 20 poginulo na dužnosti!

Koliko zaštitara će si oduzeti život jer više ne mogu izdržati stres pod kojim žive? O tome se ne smije pisati jer iznošenje podataka o suicidima može negativno utjecati na one koji se kolebaju. Koliko će još kvalitetnih ljudi napustiti ovu djelatnost?

VIDEO U Zagrebu pretukli zaštitara pa pobjegli. Preminuo je u bolnici

Zlotvori koji su nam ubili kolegu uz dobrog odvjetnika mogu dobiti 3 do 5 godina zatvora. Da imamo status službene osobe dobili bi 20 i više godina zatvora. Toliko o tome koliko naš život vrijedi!

Našeg kolege Hrvoja Zanatića više nema među nama. Ostaju nam samo lijepe uspomene na iznimno dobrog momka koji je oko sebe širio pozitivu. Veliki gubitak za sve nas, njegovu obitelj kao i susjede iz kvarta u kojem su ga svi cijenili. Kolega, neka ti je laka hrvatska gruda i pokoj vječni! Čuvaj nas s neba dobri anđele! Tvojoj obitelji i svima koji su te poznavali iskrena sućut!", navodi se u statusu.

Podsjećamo, nakon napada svi su napadači pobjegli, dvojica su uhićena na dan napada, a treći se u nedjelju predao policiji.

- Nakon intenzivnih mjera identificiranja i traganja za trojicom muškaraca koja su sudjelovala u teškom kaznenom djelu na području Trnja te jučerašnjeg uhićenja dvojice, i treći muškarac je u službenim prostorijama i pod nadzorom policije. Njihov je identitet utvrđen operativnim radom na terenu te prikupljenim obavijestima, a radi se o muškarcima starosti 22, 23 i 34 godine. Kriminalističko istraživanje se nastavlja - istaknula je Policijska uprava zagrebačka.