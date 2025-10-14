Koliko će trajati uspjeh neobične business-diplomacije Donalda Trumpa? Evo što kažu naši analitičari

Rat je privremeno zaustavljen, koliko će trajati primirje, to ćemo vidjeti, no to je uspjeh neobične business-diplomacije američkog predsjednika Donalda Trumpa, komentirao je sinoć u Otvorenom na HRT-u Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova.

- Pitanje je hoće li se uspjeti s drugom fazom, odnosno da se Hamas razoruža i da se instalira prijelazna uprava u Gazi kako bi se postupno Palestincima vratio suverenitet u tom malom laboratoriju zvanom Gaza, da bi se došlo do pravednog rješenja, a to je da imamo pored Izraelske države i državu za Palestince, u kojem god to obliku bilo, kaže Kovač i naglašava da primirje ovisi o tankoj niti.

Sinoć je u Sharm el-Sheikhu potpisan sporazum o kraju rata u Gazi. Dokument je potpisan tijekom sastanka na vrhu 20-ak svjetskih čelnika. Države posrednice u pregovorima o kraju rata u Gazi, Egipat, Katar i Turska potpisale su s američkim predsjednikom taj dokument.

- Vidjet ćemo koliko je taj dokument uspješan u onom trenutku kada će se od Hamasa tražiti da položi oružje, to će biti svojevrstan test, smatra prof. dr. sc. Marinko Ogorec, vojni analitičar s Veleučilišta Velika Gorica.

- Ovo je u jednu ruku njihov vrhunac. Priznao ih je američki predsjednik, a s druge strane od njih se očekuje da to ujedno bude i njihov kraj, rekao je politički analitičar Denis Avdagić.

Nije sklopljen mir između Izraela i Hamasa. Sklopljen je prekid vatre, a to je velika razlika, naglasio je vojni analitičar Ogorec.

- Kad govorimo o miru, na njega će se još jako, jako dugo čekati. Međutim i ovo je izuzetno dobar korak. Prekid vatre je jedna od vrlo bitnih stvari, dodao je i podsjetio da je cijeli Bliski istok povijesno bremenit s netrpeljivošću, nasiljem i mržnjom. Trebat će mnogo vremena da tamo stvarno zaživi mir u pravom smislu te riječi, kaže on.