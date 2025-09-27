Naši Portali
VELIKI KVAR NA MREŽI

Kolaps u Meksiku: 2,3 milijuna ljudi ostalo bez struje, Cancun u mraku

Foto: Reuters
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
27.09.2025.
u 07:06

Na dva su sata prestale funkcionirati i telekomunikacije, no čini se da vodovodna mreža i bolnice nisu ugrožene ovim incidentom.

Oko 2,3 milijuna stanovnika ostalo je bez struje u petak na jugoistoku Meksika zbog kvara koji je doveo do kaosa diljem tog područja, posebno u turističkom odredištu Cancunu.  Četiri sata nakon kvara na interkonekciji između nekoliko mreža, struja se vratila na oko 50 posto područja u pogođenim saveznim državama Yucatan, Campeche i Quintana Roo. 

„Pogođeno je 2,3 milijuna korisnika”, objavio je Hector Lopez, direktor meksičke državne elektroenergetske tvrtke.  Zbog nestanka struje prestali su raditi i semafori, što je izazvalo prometni kaos, a s radom su nastavile samo one tvrtke koje su imale generatore, javio je dopisnik agencije France Presse iz Cancuna. 

U dijelovima tog grada na dva su sata prestale funkcionirati i telekomunikacije, no čini se da vodovodna mreža i bolnice nisu ugrožene ovim incidentom. 
Struja Meksiko

