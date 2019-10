Kod nas golf dolaze igrati i Kinezi i to zlatnim palicama

Računa se da u svijetu postoji oko 35.000 golfskih terena i oko sto milijuna golfera. Broj terena za golf i golfera sve brže raste, najviše u Europi. U Republici Hrvatskoj postoje samo tri terena za golf s 18 i više polja i sedam golfskih vježbališta, 40-ak klubova i oko 200 igrača. U strategiji razvoja golfa u Republici Hrvatskoj stoji da valja izgraditi 30-ak novih visokokvalitetnih golfskih igrališta.

U susjednoj Bosni i Hercegovini golf je još u pionirskoj fazi. Najkvalitetnije golfsko igralište nalazi se na lokalitetu Topale kod Posušja, uz samu granicu s Republikom Hrvatskom. Ovo golfsko igralište ima devet polja (greenova) i devet rupa, dok igrališta u Sarajevu i Zavidovićima imaju po šest polja i rupa. U BiH postoji pet golf-klubova, osim u Posušju, golf-klubove imaju Sarajevo, Zavidovići, Mostar i Vučja Luka.

Na igralištu u Topalama sredinom rujna odigrano je amatersko prvenstvo Bosne i Hercegovine u golfu, a trijumfirao je Golf-klub Posušje. Drugo mjesto osvojili su golferi Golf kluba Sarajevo, a treće mjesto pripalo je momčadi iz Zavidovića. Bio je to treći uzastopni trijumf posuških golfera. Samo dan potom na golfski teren u Posušju stigli su golferi iz – Kine!

Golferi iz cijelog svijeta

– Na Topale je autobusom stigla skupina od 25 Kineza. Bili su u Dubrovniku i na internetu tražili igralište za golf i pronašli Topale. Bili su više nego oduševljeni terenom i živopisnim ambijentom. Njih desetak igralo je golf, a jedan od njih imao je zlatnu palicu! Kasnije smo se lijepo družili u golfskom domu našega kluba. Razmijenili smo telefone, a oduševljeni Kinezi kazali su kako žele što prije doći ovdje na Topale. Inače, brojni bogatiji turisti s hrvatske obale dođu ovamo na Topale igrati golf. Prošle su godine turisti s hrvatskog Jadrana ovdje odigrali oko 500 igara, kazao nam je Ivan Mandurić Cigo, utemeljitelj i prvi predsjednik Golf-kluba Posušje.

Na golfskom terenu Topale odigra se desetak turnira godišnje. Na tradicionalnom turniru pod nazivom „Kamen, krš i maslina“ (po hercegovačkoj „himni“ koju pjeva Mate Bulić) nastupili su golferi iz Australije, Kanade, Njemačke, Austrije, Švedske, Norveške, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Srbije te Bosne i Hercegovine!

Na ideju o golfskom terenu na Topalama i Golf-klubu Posušje došao je upravo Ivan Mandurić Cigo za posjeta u Kanadi.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

– Išao sam u Vancouver na vjenčanje svoje kćeri i u šetnji s našim iseljenicima po gradu i okolici naišao na ljude koji palicama lupaju loptice u rupe. I ja pokušam, ali ne ide. Kažem ja njima: „Naučit ću ja ovo i ponit ću u svoju Hercegovinu!“ Fra Paviša iz katoličke misije reče mi da će mi dati opremu ako pročitam jednu poslanicu za vrijeme mise. Pročitam ja poslanicu i dobijem opremu. Kupim loptice i dođem u Hercegovinu. Kad sam došao u Posušje, svoju ideju priopćim posuškom poduzetniku Veljku Lončaru, sadašnjem predsjedniku Golf-kluba Posušje, i još nekim prijateljima. Kad su čuli da trebamo osnovati golf-klub i napraviti igralište na Topalama, rekli su mi da je ta ideja utopistička, da golf igraju najbogatiji. No ipak su prihvatili ideju i 2006. godine registrirali smo klub i izgradili igralište s četiri greena i četiri rupe. Kasnije smo broj greenova povećali na šest i „dogurali“ smo do igrališta s devet greenova i trenutačno je to najveće golf-igralište u Bosni i Hercegovini. Udaljenost od jedne do druge rupe iznosi od 122 do 480 metara, a ukupna površine terena je oko 250 duluma! Zanimljivo da se jedna rupa katastarski nalazi u Republici Hrvatskoj, ali nitko ne pravi problem. Vlasnicima zemljišta isplaćujemo godišnju najamninu, a o kvaliteti igrališta brinu se dva zaposlena djelatnika. Tu je uloženo mnogo truda entuzijasta, a financijski su projekt podržali sponzori i donatori. Među njima bio je i poduzetnik Ciril Zovko koji je rođen tu u blizini i često dođe ovamo igrati golf. Klub se financira od donacija, sponzorstva, članarine 70-ak članova kluba i prihodima s desetak turnira godišnje na koje stižu golferi iz susjednih zemalja i čitavog svijeta – naglašava Mandurić.

Često loptica odleti i preko granice s Republikom Hrvatskom. Mandurić je u epizodi serijala „Alkemija Balkana“ Gorana Milića duhovito kazao:

– Odleti lopta u Hrvatsku, nekad je vrate, a nekada ne vrate!

No više nije tako. Mandurić kroz smijeh kaže:

– Ima i anegdota na tu temu. Naime, susjede iz Hrvatske naše golf-loptice podmetale su kokošima kao lažna jaja, a kad su se sve „namirile“, sve nam se loptice vrate!

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Žarko Romić, poznat kao organizator Turnira stokilaša u Rakitnu kod Posušja, jedan od boljih posuških golfera, podržao je ideju o osnivanju posuškog golf-kluba i igrališta na Topalama.

– Uvijek su neki „pioniri“ donosili nešto novo nakon putovanja po bijelom svijetu. Tako i naš Cigo ode u Kanadu i vrati se s palicom i lopticama za golf i nekim ludim entuzijazmom s vjerom da bi se golf mogao primiti u Hercegovini. Cigi su priskočili neki ljudi koji povjerovaše u novu priču, pomogli su saditi“ i „zalijevati“ i golf se primio, pustio korijenje. Sada kao da je oduvijek tu. Valja se prisjetiti ljudi kao što je pokojni Jure Mrvelj koji je bio jedan od prvih među onima koji su gorljivo prihvatili priču o golfu na Topalama. Gofski teren na Topalama ima sve potrebne sadržaje u jednom prirodnom, a ne ušminkanom ambijentu. Jednostavno, ima dušu! Topale su u dijelu godine uljepšane malim riječnim tokom, a zaigramo i na snijegu. Očistimo „greenove“ i – ožeži! Za razliku od golfskih terena u širem okruženju, na Topalama se golf igra tijekom čitave godine, s malim prekidom oko Božića i Nove godine – ističe Žarko Romić.

Na golfske turnire u Posušju dolaze brojni golferi iz Zagreba, Splita i čitave Hrvatske. Na YouTubeu smo našli izjave golfera iz Hrvatske o igralištu na Topalama i Golf-klubu Posušje. Vlado Komar iz Zagreba je na turniru „Kamen, krš i maslina“ prije četiri godine kazao da mu je golf-igralište na Topalama najdraže od svih, Splićanin Mladen Mišura kaže da valja skinuti kapu do poda onima koji održavaju ovaj teren, a Ivica Glavinić iz Dubrovnika televizijskoj reporterki kazao je da se na ovom terenu vidi volja ljudi koji vode klub. Dinko Zovko iz SAD-a istaknuo je da je jako zadovoljan i terenom i atmosferom turnira „Kamen, krš i maslina“.

Golferi iz Posušja uspješno nastupaju na raznim turnirima. Osvajali su Kup BiH, tri puta bili su prvaci BiH, a Tihomir Parlov, sportski direktor Golf-kluba Posušje i kapetan klupske momčadi, osvajao je turnire izvan BiH. Član je golferske reprezentacije BiH i nastupio je na Amaterskom prvenstvu Europe u golfu, održanom u Zagrebu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

– Od Grčke do Zagreba samo u Posušju postoji golf-teren s devet rupa. U Sarajevu i Zavidovićima postoje tereni sa šest rupa, a igralište na Topalama jedino u BiH ima „par pet“ (rupu koja je oko 500 metara udaljena od prethodne). Nova uprava na čelu s predsjednikom Veljkom Lončarom za relativno kratko vrijeme unaprijedila je naš klub do zavidne razine – kaže Tihomir Parlov, prvi Hercegovac koji je osvojio Masters turnir, najrenomiraniji golferski turnir u BiH.

Klub je član Golf-saveza BiH, koji postoji već 15 godina, i Svjetske asocijacije amatera. Golferice Golf-kluba Posušje predvodi Smiljka Petric. Veljko Lončar, predsjednik Golf-kluba Posušje, vlasnik kompanije Vokel, jedan je od prvih koji je prihvatio ideju o utemeljenju kluba i financijski podržao izgradnju golfskog igrališta na Topalama.

U ovoj igri nema varanja

– Dopala mi se ideja Ivana Mandurića Cige i odmah sam je zdušno podržao. Golf je igra u kojoj nema laži i varanja pa je tako i kad je riječ o druženju nakon igre. Zahvaljujući golfu stekao sam vrijedna poznanstva i prijateljstva. Na druženjima golfera dolazi do novih ideja i na gospodarskom planu. Postoje tehničke mogućnosti da se golf-igralište na Topalama produži za još devet rupa. Dosta smo uložili u našu golf-kuću sa svim popratnim sadržajima, ali razmišljamo i o širenju igrališta. Vjerujem da će se našem klubu pridružiti još entuzijasta i ljubitelja golfa što bi stvorilo tu „kritičnu masu“ za igralište od 18 polja, odnosno rupa – riječi su Veljka Lončara koji je rođen blizu golf-igrališta na Topalama i gdje često igra golf.

Na golferske turnire u Posušju rado dolazi i Dejan Šaran, jedini profesionalni igrač golfa u BiH i jedini licencirani instruktor golfa u Bih. Odaziva se na gotovo sve turnire na igralištu u Topalama i pun je hvale o radu Golf-kluba Posušje.

Postoje i najave izgradnje novih golf-terena u Hercegovini i čitavoj BiH. Postoje i potencijalni strani investitori. No najbolji i najsigurniji je način „uradi sam“, kako su to napravili Posušaci!