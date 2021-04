Klisovićeva zamjenica: Svi očekuju da će odmah doći do rezanja glava, ali ovo nije srednji vijek

U studiju Večernjeg lista gostovala je Dina Vasić, kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika Zagreba SDP-ovog kandidata Joška Klisovića. Emisiju je vodila Petra Maretić Žonja.

Kako ste se odlučili upustiti u političke vode?

– Rođena sam io odrasla u Zagrebu i cijelo vrijeme gledate što se događa i uvijek to komentirate ispred malih ekrana. Onda vidite da ste spremni i da se možete uključiti jer vidite da gradu zaista trebaju novi ljudi, svježina, ali i konkretna znanja. Priključila sam se timu gospodina Klisovića, svidio mi se njegov program. U timu sam kao nezavisna kandidatkinja.

Kako su vas prihvatili u SDP-u?

Imam kontakte s užim timom koji radi na financijama, oni su me lijepo prihvatili, nisam osjetila nikakve stranačke razmirice.

Znamo li pravo stanje financija u gradu Zagreba?

Što se tiče stanja gradskog duga i na što se troši, to su informacije koje imamo od grada Zagreba. Ono što znamo, to je dosta netransparentno. Moarte sami ući u analitiku i vidjeti zaista gdje bi novac mogao curiti. Zasad je javno objavljeno da je dug 1,3 milijardi kuna, no mi smo došli do 10 milijardi kuna. Radili smo statističke analize i analize vjerojatnosti, predviđanja za budućnost temeljem scenarija koji su se događali u Zagrebu.

Prijeti li Zagrebu bankrot?

Prijetit će ako se stvari neće promijeniti. Ako se neće pametno upravljati financijskim politikama. Mi smo daleko od pravog bankrota, ne treba građane plašiti s tim. Ako se nešto u jednom ili dva sljedeća mandata neće promijeniti, nećemo biti u dobroj situaciji. Dobro je što je grad Zagreb direktno financiran kroz proračun od države. One teze da nam prijeti scenarij Detroita, to nije istina jer su u Americi gradovi drugačije financirani. Uvijek će vam uskočiti država. Ali nije težnja da vam uskače država i pomaže. Morate biti grad koji može samostalno manipulirati svojim financijama.

Koji je vaš plan?

Prvo se treba napraviti dobra revizija, vidjeti na što se troši i kako se troši. Činjenica je da to radi gradski ured i opet nećete dobiti direktne podatke. Što znači da ćete morati uzeti neku nezavisnu instituciju da napravi analizi ili ćete morati čekati da kosturi počnu ispadati iz ormara. Mi smo na to spremni. Prvo ćemo servirati lijepe stvari, ali kada počnemo ulaziti u dubioze grada Zagreba vidjet ćete da tu ima jako puno neriješenih problema.

Što se može očekivati, postoje li neke procjene?

Postoje procjene tog duga koji više nije 1,3 milijarde nego se penje puno više. Moramo vidjeti gdje i kada se troši. Nakon toga u kratkom roku se mora uspostaviti sustav riznice da odmah kada ste došli pokrećete potanje transparentnosti. Otvarate riznicu da bi se točno znalo tko, što, kada i koliko troši. Naš plan je da ta riznica bude online. Postoje gradovi koji su takve sustave uveli, Primošten je primjer. Na stranicama se može vidjeti kolika je plaća zaposlenika, koliki su računi za vodu...

Koji bi bili potezi kako sanirati Zagreb? Gdje novac curi?

Prvo imate sanaciju nenamjenskih troškova. Novac curi na nenamjenske stvari. Imate potrošnju na automobile. Neprihvatljivo je da na dnevnoj razini jedan automobil košta 500 kuna. Imate mini nenamjenske potrošnje koja curi iz proračuna. Mi smo zasad dobili dio tog curenja troškova. Prvo idemo napraviti brzu reviziju toga i napraviti uštede. Ne socijalne uštede nego s ovim troškovima koji nisu bitni za održivost grada.

Hoće li to biti dovoljno?

To može biti dovoljno u kratkom roku. Trebat će i zaduženja. Dug nije babaroga. Ako uzimate dug, rebalansiranjem proračuna i novim zaduživanjima u kasnijim rokovima možemo refinancirati postojeće obveze. Trenutne obveze su jako velike, one su oko devet posto ukupnog proračuna. danas na tržištu kapitala se može puno povoljnije zadužiti nego što ste to radili ranije. To nije strašna stvar. Izdavanje obveznica nije strašna stvar jer imate ljude koji žele te obveznice uzeti. No, bilo kakvo zaduživanje će vam dati manju kamatnu stopu ako je vaš kreditni rejting dobar. Trenutni kreditni rejting Zagreba je jako loš i ne prati kreditni rejting države nego je ispod njega.

Može li budući gradonačelnik biti ambiciozan? Jesu li realna obećanja?

Jesu. Bitno je okružiti se ljudima koji znaju što rade. Trebate tim stručnjaka koji će znati usmjeriti ljude u pravom smjeru. Ja da imam tim ispred sebe od maksimalno 30-ak ljudi koji će odraditi prema vašim uputama transparentne stvari. Ako imate tim koji će oformiti financije da budu stabilne, svi ovi projekti koji se obećavaju su mogući. Ipak, treba biti jako oprezan. Ne treba grad financirati nekakve ogromne kapitalne izdatke, ogromne projekte jer tu postoji javno privatno partnerstvo. Imate jako puno nekretnina koje uopće nisu u gospodarskoj funkciji.

Što bi s tim nekretninama trebalo napraviti?

Treba kombinaciju napraviti. Imate Gredelj koji vrijedi oko 618 milijuna kuna, ali za njega pola milijuna kuna mjesečno odlazi na održavanje. No, tko to tamo koristi. Imate par korisnika, to je nešto sitno. Gredelj treba ići u gospodarsku funkciju. Imate Zagrepčanku koja je neiskorištena. Njome upravlja Holding, to je 100 tisuća kvadrata. Potpuno neiskorišteno. Samo na Zagrepčanku je grad Zagreb plaćao skoro 4 milijuna kuna mjesečnih izdataka. Treba ju sanirati, ne može se u takve prostore nekoga staviti. U privatnom sektoru postoji jako puno novca koji može biti za to iskorišten. Imamo komore i poduzetnika i obrtnika koji jedva čekaju ući u tako nešto.

Koji su po vama prioriteti?

Prioritet je stavljanje u gospodarsku funkciju nekretnina, Zagrepčanke i Gredelja. To su velika zemljišta koja su vrlo vrijedna i postoji interes privatnih grupacija koje bi u javnim partnerstvima tada ušle. Treba sanirati financije.

Je li stadion prioritet?

Ja sam ponosna purgerica i meni je Dinamov stadion bitan. No, ja sam realna. Gradnja stadiona od strane grada Zagreba u ovom trenutku nije prihvatljiva jer imate grad koji je razrušen. Grad može dati koncesiju na xy godina i neka privatni investitor gradi stadion. Zaista ne znam u Europi, nije to grad gradio nego privatni investitori. To može biti paralelna priča, ali grad se sada mora fokusirati na obnovu.

Je li vam gospodin Otto Barić koji je zamjenik gospođi Jeleni Pavičić Vukičević konkurencija?

Gospodin Barić meni nije konkurencija zato što smo iz potpuno različitih fahova i imamo drugačije poimanje stvari. Vjerujem da ima dobrih ideja kako bi to trebalo izgledati, ali ja nisam još vidjela na koji način oni to misle financirati. Odakle novac za sve te ideje?

Koja je vaša ideja za Holding? Treba li doći do smanjenja broja zaposlenika i treba li nam revizija gradskih poduzeća?

Apsolutno treba revizija, neka poduzeća su u potpunosti neučinkovita. Od Čistoće, Holding većim dijelom, to su megalomanske firme. Imate ljudi za koje znate da jako dobro rade svoj posao, imate ljudi za koje znate da gotovo da ne dolaze na posao. Ne treba se tu barbarski nastrojiti. Razumijem da svi očekuju da će odmah doći do rezanja glava, ali ovo nije srednji vijek. Ovo je 2021. godina. Imate zakone i sindikate koji vas ograničavaju. Treba napraviti sistematizaciju organizacije da biste uopće vidjeli tko što radi i koliko je ljudi potrebno za određeni sektor. Ne treba sjeći glave, treba ljude dovesti u red. Neka radna mjesta možda više neće postojati... U gradu Zagrebu imate zaposleno 3000 ljudi, a imate primjerice Amsterdam koji je slične veličine, a ima 40-50 posto manje zaposlenika. Ne trebaju se otpuštati ljude, radi se reorganizacija poslovanja. Ako dođete i počnete sjeći glave, imat ćete veći aktivizam nego na ulicama. Primjerice u financijama grada Zagreba imate 120 ljudi koji rade posao koji može odraditi 40 ljudi. Tu postoji nekakav nesrazmjer.

Može li se reći da će se napraviti revizija postojećih ugovora, bojite li se sudskih tužbi?

Ne zato što ne idemo u tom smjeru. Nama je prioritet pogledati tko što radi, koliko dobro radi, revidirati ugovore... Treba se napraviti i revizija potencijalno štetnih ugovora s tvrtkama da bi se mogao imati temelj za sudsko postupanje.

Koliko grad može pomoći u obnovi grada Zagreba?

Grad mora pomoći s 20 posto sredstava. Planiran je dio dodatnog zaduživanja na tržištu gdje je novac sada jeftin. Tražit ćemo i javno privatna partnerstva. Imate zgradu u kojoj je jedan stan u vlasništvu grada, ostali su privatni korisnici. Idemo vidjeti s građevinskim poduzećima postoji li mogućnost javno privatnih partnerstava. Grad Zagreb će se zadužiti jer trenutno ne postoji novac za to.

Gospodin Filipović kaže da grad Zagreb treba plaćati kamate ljudima za obnovu?

Ako on ima razvijene financije za to neka ih javno objavi građanima prije samih izborima i neka sve ne počiva na obećanjima. Zanima me na koji način to planira, a da ne zadire u Vladu. Dakle da nema vezu između sebe i stranke koja je na vlasti.

Kako komentirate zadnje ankete koje ne idu u prilog kandidatu SDP-a? On je kandidat koji je najviše izgubio podršku birača.

Mislim da to nije loše. Može se raditi o statističkoj pogrešci jer je uzorak jako mali. Ja volim vidjeti bolje uzorke. Možemo to shvatiti kao određenu kritiku ljudi, a kritika je uvijek tu da vam pokaže da morate raditi bolje. Ne brinemo se zbog toga, vjerujemo u svoj program, on je vrlo jasan. Trenutne ankete nas ne zabrinjavaju jer je to samo jedan dio trenda, a trendovi se mijenjaju.

VIDEO Burno sučeljavanje Klisovića, Tomaševića i Filipovića