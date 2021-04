Klisović obišao Trešnjevku: 'Prioritet je proširenje tramvajske mreže i kanalizacije'

Kandidat SDP-a za zagrebačkog gradonačelnika Joško Klisović obišao je u subotu kvart Trešnjevku sjever gdje je istaknuo kako je to "najnezelenija" četvrt u Zagrebu te je najavio proširenje tramvajske pruge od Trešnjevačke tržnice prema Vukovarskoj i Horvaćanskoj ulici.

"Jedan od mojih prometnih prioriteta također se reflektira u ovom kvartu, a to je pitanje proširenja tramvajske mreže. Mislimo napraviti spojnice na postojeću infrastrukturu od Trešnjevačkog placa do Vukovarske i Savske, i još jednu spojnicu od Remize do Horvaćanske ulice", rekao je novinarima Klisović.

Kao glavni problem toga kvarta smatra da je nedostatak kanalizacijske mreže u pojedinim ulicama, koje također imaju problema i s odvodnjom oborinskih voda, što je najavio da će mu biti jedan od prioriteta.

"Trešnjevka sjever je kvart koji je 'najnezeleniji' u Zagrebu. Samo tri posto površine ovog kvarta je zeleno. Jedan od prioriteta mog rada bit će ozeleniti ovaj kvart", najavio je Klisović.

Istaknuo je kako sportsko-rekreacijski objekti u toj četvrti nisu u zadovoljavajućem stanju, posebno dvorana u Rudešu u koju gravitira oko 20.000 stanovnika. "Mora se obnoviti, to ćemo također napraviti", kaže.

Naglasio je kako tržnica na Trešnjevačkom placu nije u zadovoljavajućem stanju te ju planiraju sanirati i obnoviti.

"Jednako tako kućice koje su prazne već godinama na južnom dijelu tržnice treba staviti u funkciju. Nema smisla da imamo dio infrastrukture na tržnici koji nije u uporabi, a to je vrlo popularna tržnica na koju gravitira veliki broj građana", naglasio je Klisović.

Kandidat za zamjenika gradonačelnika Renator Petek poručio je kako se upravo na Trešnjevci treba "obraniti svako preostalo drvo".

"Ovdje u Tratinskoj postoji mogućnost, zbog nove regulacije prometa, kada se izgradi nova pruga do Vukovarske, da se Tratinska s novim preusmjerenjem prometa ozeleni s dodatnim sadržajima", kazao je Petek.

Govoreći o javnom gradskom prijevozu, naglasio je kako je to vrlo važno realizirati te da je to moguće napraviti u jednom mandatu.

"Dajemo obećanja koja ćemo moći realizirati u četiri godine. Imamo jasno pripremljene financijske mogućnosti od kuda ćemo to financirati. To će biti nešto što će biti vrlo brzo vidljivo u našem radu", zaključio je Petek.

