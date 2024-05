Kirilo Budanov: 'Iz sata u sat situacija je sve kritičnija, nemamo više koga poslati u boj'

Informacije o kretanjima na ponovo otvorenom bojištu kod Harkiva, u prostoru koji su Rusi napustili u povlačenju prije godinu i pol dana i dalje su prilično šture. Prema nekim informacijama borbe se vode u središtu Vovčanska kojega su Rusi već zauzeli trećinu ili čak polovicu, a onda i u okolnim naseljima gdje ruske snage prije svega žele stvoriti tampon zonu. Njoj je cilj spriječiti upade ukrajinskih diverzanata i “ruskih partizana” te odbaciti Ukrajince što dalje kako bi se njihove raketne sustave udaljilo od Belgoroda koji je gađan svakodnevno. Tamo je prije nekoliko dana srušena i jedna stambena zgrada uslijed čega je, navode gradske vlasti, poginulo 16 ljudi. Sam Vovčansk prije rata je imao 17.000 ljudi, sada je ostalo tek 200 do 300.

Na ruskim Telegram kanalima može se pronaći geolokacijska potvrda da su njihove snage ušle u naselje Bugovatku što znači da su prošle dublje u ukrajinsku obranu. Činjenica je da su borbe vrlo žestoke čemu svjedoči i priča jednog ukrajinskog graničara.

- Ruska vojska briše Vovčansk s lica zemlje. Prvo spale sve ispred sebe, a onda ulazi pješaštvo - kaže taj Ukrajinac. I šef ukrajinske vojnoobavještajne službe GUR Kirilo Budanov za The New York Times potvrdio je da situacija na sjeveru Ukrajine nije nimalo optimistična. I sam se javio iz bunkera u Harkivu.

“Situacija je na rubu. Svakoga sata pomiče se prema kritičnom”, rekao je putem videa. Ukrajinskim snagama nedostaje ljudi, naoružanja, posebice topničkog streljiva, a nedavno odobrena američka pomoć tek je počela stizati. Kao još jedan vojni cilj ruskih snaga naveo je i namjeru razvlačenja već ionako rastegnutih ukrajinskih snaga kako bi se spriječilo jačanje linija drugdje, ponajprije u Donbasu. Problem je za ukrajinske časnike pronaći negdje višak snaga koji bi mogli preusmjeriti u Harkiv.

“Sve naše snage su ili ovdje ili u Časiv Jaru. Iskoristio sam sve što sam mogao. Nažalost, nemamo više nikoga u rezervama”, kazao je Budanov. Ipak, procjenjuje kako bi ukrajinske snage mogle stabilizirati liniju u sljedećih par dana, no isto tako misli da će Rusi onda pokrenuti novi napad u pravcu Sumija koji se nalazi 150 km sjevernije. Ako je tako, onda bi Rusija bila ne tako daleko od spajanja bojišnice u Ukrajini s bjeloruskom granicom. Kako je za isti medij rekao ukrajinski poručnik Denis Jaroslavski, Rusi svake tri minute bace pet do sedam bombi na ukrajinske položaje. Vrlo vjerojatno misli na ruske “pametne” bombe sa satelitskim navođenjem.

Prema informacijama Instituta za proučavanje rata do sada su Rusi zauzeli oko 100 kvadratnih kilometara i ušli do deset kilometara duboko u ukrajinski teritorij. Druge pak informacije govore da je Putin napadom na Harkiv proširio bojišnicu za 200 kilometara. I ukrajinski je generalštab morao priznati da u ovom trenutku Rusi ostvaruju taktički uspjeh. Ipak, riječ je o lakše branjenim prostorima, iako se može postaviti pitanje zbog čega je tako ako se vidjelo da će Rusi uskoro provaliti, a rezerve koje su Ukrajinci uspjeli dovući ipak su usporile rusko napredovanje ali sada treba vidjeti jesu li ondje odakle su te rezerve došle ukrajinske linije stanjene. Jedan analitičar kojega The New York Times citira, Franz-Stefan Gady iz Beča, smatra kako je sekundarni ruski cilj odvući ukrajinske snage od Časov Jara koji se nalazi južnije, odmah pored Bahmuta a kojem su Rusi prišli no još nisu napravili ozbiljniji korak prema njegovu zauzimanju. Ali je vjerojatno da Rusija još nije uključila niti dio snaga raspoređenih za napad na Harkiv gdje je ukrajinska procjena od prošlog tjedna kako bi ih moglo biti i 70.000. Uz rezerve na bojište kod Harkiva stigao je i novi zapovjednik, to je Mihail Drapati. Newyorška novina prenosi riječi izbjeglica koje napuštaju područje Vovčanska opisujući ga kao “pakao”.

“Vjerujte mi, vidjela sam sve jer u Vovčansku živim od početka rata. I granatiranje, sve sam vidjela ali ovo još nikada. Tamo je pakao”, rekla je Tetjana Poljakova koja je evakuirana iz Vovčanska. Upravo zbog operacija u tom dijelu Ukrajine gdje Rusija očito ima velike ambicije, Vladimir Putin čak je i kritiziran zbog micanja Sergeja Šojgua s mjesta ministra obrane. Ipak, razmjeri su korupcije u tom ministarstvu, čini se, toliki da je priveden Jurij Kuznjecov, visoki dužnosnik ministarstva, zamjenik Šojgua Ruslan Calikov dao je navodno ostavku kao i zamjenica Tatiana Ševcova.

Putin je ponešto preoblikovao i svoj ured. Pridružio mu je Alekseja Djumina, koji više neće biti guvernerom Tulske oblasti te Nikolaja Patruševa, koji je od 2008. bio tajnikom Vijeća za nacionalnu sigurnost što je mjesto koje će sada popuniti Šojgu. Patrušev je poznat kao arhitekt rata u Ukrajini, jedan od najvećih kremaljskih jastrebova, ali i teoretičar zavjera kroz koje gorljivo optužuje Zapad za rat u Ukrajini. Djumin, koji očito ipak neće biti ruskim premijerom kako se spekuliralo, te Patrušev, činit će u uredu tvrdolinijašku struju odmah uz Putina.

Tako se sasvim mogućom čini tvrdnja Radoslava Sikorskog, poljskog ministra vanjskih poslova, kako bi rat u Ukrajini mogao trajati i deset godina.

- Općenito takvi konflikti traju oko 10 godina - rekao je dodajući kako ne treba isključiti niti izravan sukob Rusije s NATO članicama koji će se izbjeći samo ako one budu pravilno pripremljene. U tom svjetlu neki već gledaju promjene u ministarstvu obrane gdje novi ministar Andrej Belousov ima zadatak pripremiti gospodarske i proizvodne uvjete za takav scenarij. Barem za sada su promjene u ruskom vrhu gotove jer Vladimir Putin sutra i u četvrtak boravi u Pekingu kod Xi Jinpinga koji je nedavno bio u Europi i sastao se i s Emmanuelom Macronom koji se predstavlja kao najveći protivnik Vladimira Putina. A i smjena Šojgua povezuje se korupcijom koja se povezuje baš s Kinom koju sada neki ruski blogeri i analitičari optužuju da nije baš tako veliki saveznik jer nije reagirala kada je ruski ratni napor trebao najviše pomoći, a to je kada je njima počelo nedostajati granata.

