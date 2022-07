'Kinezi su posjetili i moje rodne Vinkovce, a lokalci u Komarni prihvatili su nas kao svoje prijatelje'

Mladi inženjer Hrvatskih cesta Davor Perić na gradilištu Pelješkog mosta od samih je početaka. Perić je iz Vinkovaca, završio je Građevinski fakultet u Osijeku, a nakon diplome radio je 2014. u Vinkovcima na projektu aglomeracije. U Hrvatske ceste (HC) i Zagreb dolazi 2015., i to u Sektor za održavanje. Kad su krajem 2018. u HC-u tražili mlađe ljude, koji bi se mogli priključiti projektu Pelješkog mosta i koji bi živjeli na gradilištu, tad se i 28-godišnji Perić zaputio prema krajnjem jugu Hrvatske pa je zadnje tri i pol godine proveo uglavnom tamo.

– Sjećam se, kad su me u tvrtki pitali jesam li spreman za odlazak na neka gradilišta, a bila su u igri i neka manja gradilišta u drugim dijelovima Hrvatske, rekao sam, ako već idem na teren, onda idem na ono što je najizazovnije, a to je bio Pelješki most – prisjeća se Perić.

Na mostu je bio suradnik u timu voditelja projekta, u početku se bavio ugovornom administracijom. Kako se projekt razvijao, tako je, kaže, dobivao i više odgovornosti i obaveza. Nakon početka gradnje mosta, krajem 2019., uvedeni su u posao i izvođači za pristupne ceste i stonsku obilaznicu, a zatim su potpisani ugovori za opremanje i napajanje trase.

– Tad sam preuzeo vođenje ugovora i za čvor Brijesta te za napajanje i opremanje. Radio sam paralelno i s Avaxom i sa Strabagom i s CRBC-om pa sam mogao uspoređivati njihove stilove rada. Kad se podvuče crta, u te tri pol godine stekao sam jedno ogromno iskustvo – govori Perić i dodaje da ipak treba vremena da se svi dojmovi slegnu.

Kaže da je velika promjena bila doći s uredskog posla s fiksnim radnim vremenom na teren jer na gradilištu nema radnog vremena, tempo i dinamika rada su potpuno drugačiji. Često je putovao kući u Vinkovce i u Zagreb pa se trebao, kaže, naviknuti na ta putovanja jer je tjedno vozio prosječno 1500 kilometara. Nekad je ostajao i vikendom na gradilištu, ovisilo je to o dinamici radova, pa kad je došlo do udarnog dijela, nije bilo bitno je li vikend ili radni dan.

– U početku, ali i danas, sve to djelovalo mi je vrlo kompleksno i ogromno. Iskustvo stečeno na ovom projektu mogu primijeniti na bilo kojem budućem projektu. Ipak, ne mislim da će se u nekoj bližoj budućnosti ponoviti nešto ovako veliko, na ovakvoj razini s ovakvim izvođačima – govori Perić.

On objašnjava da je javnost bila fokusirana na most zbog prvog propalog pokušaja gradnje tog mosta i mita da se on nikad neće napraviti, a drugi razlog te fokusiranosti bio je taj što su posao gradnje mosta dobili kineski izvođači u vrijeme kad se Kina već počela profilirati kao svjetska sila. Kaže da je njemu i kolegama u prvom razdoblju na gradilištu sve bilo novo i impresivno.

- Bili smo jako iznenađeni svom silom resursa tog izvođača, oni su dovezli 22 plovna objekta – barže, tegljače, brodove, remorkere, dizalice. Imali su 1000-tonsku plovnu dizalicu koja je nevjerojatno skupa, a odradila je najveći dio posla na montaži čelične rasponske konstrukcije. Impresivno je bilo zabijanje pilota, pa i barža koja je manipulirala pilotima dugima 130 metara, što je svojevrsni rekord na tom gradilištu. Čekić za zabijanje pilota jedan je od tri-četiri takva na svijetu. U rekordnom roku zabijeno je svih 148 pilota, zabijanje je počelo 20. siječnja 2019., a završili smo s tim poslom u svibnju – kaže Perić.

Dodaje da se CRBC pokazao kao velika sila, imali su ogromnu želju i paralelno s time što su doveli velik broj resursa Kinezi su pokazivali i svoju kulturu propagande na gradilištu. To je, govori Perić, bilo nešto novo i fascinantno, vidjeti te parole koje su se mijenjale ponekad i svakodnevno.

– Kad bi bio neki njihov praznik, Kinezi bi napustili gradilište na dva dana pa bi, primjerice, organizirali sportske igre, povlačenje konopa, utrkivanje u vrećama… – prisjeća se Perić.

Kaže da je kod Kineza dobro bilo to da su na gradilište mosta doveli puno mladih ljudi, i to direktno s fakulteta. Usto, zaposlili su i dosta Hrvata, što su morali prema zakonskim regulativama, a doveli su i šest studenata sa zagrebačkog fakulteta. To su bili, kaže, jako dobri studenti i na projektu su se uklopili vrhunski. Što se tiče radnika, na vrhuncu radova bilo ih je oko 650, no Perić kaže da nisu imali izravnu komunikaciju s njima jer ne govore engleski i bili su smješteni isključivo u kampovima na gradilištu iz kojih nisu izlazili.

– Naša komunikacija bila je vezana isključivo uz kineske inženjere i njih smo malo bolje upoznali. Projektni menadžer je, primjerice, došao na gradilište kad je imao 33 godine, a jednako mlad bio je i njegov zamjenik. To su mladi i vrlo stručni ljudi, s iskustvima s Bliskog istoka i iz Kine, gdje su radili ogromne projekte, ali po drugačijem modelu nego ovdje. Kod nas su naučili da imaju nadzor i što se tiče nas iz Hrvatskih cesta i što se tiče nadzornih inženjera. A tako im nije, primjerice, u Crnoj Gori gdje grade autocestu, gdje su oni i investitori i izvođači i financijeri radova. Stoga im je trebalo neko vrijeme da se nauče na ovakav naš model – kaže Perić i objašnjava da se radi o drugačijem shvaćanju i procedura i regulativa, zaštite na radu i zaštite okoliša, a to je na ovom projektu, što se tiče zaštite okoliša, bilo posebno važno jer su se radovi na mostu izvodili u zaštićenom području koje je dio ekološke mreže Natura 2000.

Kineze je stoga, kaže, trebalo naučiti da neke stvari ipak trebaju drugačije shvaćati. Perić je stekao i prijatelje iz CRBC-a. To su, govori, mladi ljudi sličnih interesa i vrhunski inženjeri koji se u slobodno vrijeme vole baviti sportom i izaći na večeru. Tako su ga jednom prilikom prije koronakrize trojica Kineza posjetila u njegovim Vinkovcima, kad su uoči Vinkovačkih jeseni njegovi prijatelji iz tamošnjeg stolnoteniskog kluba organizirali turnir. Stolni tenis je kineski nacionalni sport, no Perićevi prijatelji iz CRBC-a nisu se baš iskazali na tom turniru.

Perić se prisjeća i da su se Hrvati na gradilištu mosta prvi u Hrvatskoj upoznali sa svim mjerama protiv korone koje su se poslije primijenile u cijeloj zemlji. Pandemija koronavirusa počela je u Kini pa su Kinezi već krajem siječnja 2020. na gradilištu uveli mjere poput mjerenja temperature, nošenja maski i izbjegavanja sastanaka. Hrvatima je to sve tada, kaže Perić, bilo potpuno nenormalno.

. – Čak smo se i bunili u početku protiv toga jer ne može nama izvođač samostalno nametati mjere, no poslije se priča sasvim promijenila. Svu strogoću iz Kine prenijeli su na gradilište. I zato možemo biti ponosni što u to vrijeme ni u jednom trenutku gradilište nije stalo. Mi smo dvije trećine provođenja ovog projekta bili u pandemiji, logističkim problemima, a sad je došao i rat u Ukrajini pred završetak. Tako smo realizirali ovaj projekt najvećim dijelom u problemima koje nitko nije mogao ni predvidjeti ni zamisliti – govori Perić.

Što se tiče pristupnih cesta, Avax je imao problema na svojoj dionici upravo zbog toga što je uveden u posao kad je nastupilo zatvaranje zbog pandemije. Baš su u to vrijeme Grci imali mobilizaciju i trebali su cestovnim putem preko Albanije dopremiti strojeve i opremu, prije svega za tunele, no to je zbog lockdowna ostalo blokirano. Strabag je, kaže, vojnički organiziran, posložili su sve kako treba, imali svoje zamjenske timove te su uložili puno resursa i novca da održe tempo rada.

– Glavna uloga nas inženjera Hrvatskih cesta bila je da vodimo brigu o ugovornom dijelu provedbe naših projekata. S Kinezima i Grcima smo otpočetka imali upoznavanje, što je sa Strabagom izostalo jer je ta tvrtka već jako dugo prisutna na ovom tržištu – objašnjava Perić.

Za pristupne ceste mostu kaže da taj kolokvijalni naziv ne otkriva koliko je to kompleksan projekt jer se radi o izuzetno teškoj trasi, posebno na Strabagovu dijelu. Pelješac je, objašnjava, reljefno raznolik tako da je prvi dio stonske obilaznice dobro povezan s postojećom pelješkom cestom, pristup gradilištu omogućen je s gotovo svih strana i samo područje radova bilo je na relativno ravnom terenu u nenaseljenom području s minimalnim postojećim instalacijama. Tu su Grci imali, doduše, zahtjevan objekt vijadukt Prapratno.

S druge strane, kaže Perić, Strabag je prva tri mjeseca potrošio samo da izgradi pristupni put da uopće može doći do gradilišta. Tih pristupnih putova praktički ima više nego originalne trase pristupnih cesta. Radi se, napominje, o nevjerojatno teškom terenu koji zahtjeva veliki broj objekata. Tako je, među ostalim, na Strabagovoj dionici i najduži tunel na pristupnim cestama Debeli brijeg, dug 2467 metara, koji je probijen u rekordnom roku. Tu je još i tunel Kamenice te mostovi Dumanja Jaruga 1 i 2. Avax pak, podsjeća Perić, na stonskoj obilaznici ima vrlo zahtjevnu izgradnju mosta između dva tunela. Iako je gradnja pristupnih cesta upola jeftinija od Pelješkog mosta, taj projekt, ističe Perić, nije bilo nimalo jednostavno realizirati.

– Kad se završi ovaj projekt, nadam se da će mi se otvoriti još više prilika premda vjerujem da se ovako nešto neće tako skoro ponoviti s obzirom na stanje izgrađenosti infrastrukture kod nas. Možda samo na željeznici, što se tiče vrijednosti projekata. Sretan sam što sam bio od početka do kraja u ovom projektu, vidio sve ugovorne probleme, zatim probleme koji se vežu uz građevinski dio pa i one vezane za završni dio vezan uz elektroopremanje i prometno organiziranje same trase. To je cijeli paket iskustva. Stoga mi je drago što sam došao kao podrška, a zatim su mi kolege iskazali povjerenje i dali da preuzmem pojedine ugovore samostalno – ponosan je Perić.

Kaže da će mu Komarna uvijek biti kao druga kuća. Objašnjava da se radi o mjestu od 150 stanovnika, koje je oživjelo dolaskom brojnih kineskih i hrvatskih inženjera, a lokalni stanovnici, za koje kaže da ih može nazvati svojim prijateljima, učinili su sve da im taj boravak učine maksimalno ugodnim.