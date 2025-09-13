Naši Portali
CARINE NA NAFTU

Kineski ministar vanjskih poslova: Kina ne sudjeluje u ratovima niti ih planira

Shanghai Cooperation Organisation summit in Tianjin
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
VL
Autor
Hina
13.09.2025.
u 19:38

SAD poziva zemlje koje kupuju rusku naftu da prestanu to činiti dok pokušava osigurati i okončati ruski rat u Ukrajini.

Kina ne sudjeluje u ratovima niti ih planira, rekao je u subotu njezin ministar vanjskih poslova, nakon što su Sjedinjene Države pozvale saveznike da uvedu carine ruskim kupcima nafte, među kojima je i Kina.

SAD poziva zemlje koje kupuju rusku naftu da prestanu to činiti dok pokušava osigurati i okončati ruski rat u Ukrajini. Washington je uveo carine Indiji zbog kupnje ruske robe, ali se suzdržao od kažnjavanja Kine, koja Rusiju smatra strateškim partnerom.

Rat ne može riješiti probleme, a sankcije ih samo kompliciraju, rekao je kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim slovenskim kolegom u glavnom gradu Slovenije, Ljubljani, prema izjavi njegova ministarstva.

CU
Cuki
19:52 13.09.2025.

Kinezi ulažu u gospodarstva po svijetu radi svog mira jer ako to nebi radili kina bi se raspala sama od sebe .

VK
Vkci001
20:44 13.09.2025.

Svako uređuje svoju zemlju kako on zeli,, sta se europljani imaju sekirati kako se živi u Kini

