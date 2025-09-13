Kineski ministar vanjskih poslova: Kina ne sudjeluje u ratovima niti ih planira

Kina ne sudjeluje u ratovima niti ih planira, rekao je u subotu njezin ministar vanjskih poslova, nakon što su Sjedinjene Države pozvale saveznike da uvedu carine ruskim kupcima nafte, među kojima je i Kina.
SAD poziva zemlje koje kupuju rusku naftu da prestanu to činiti dok pokušava osigurati i okončati ruski rat u Ukrajini. Washington je uveo carine Indiji zbog kupnje ruske robe, ali se suzdržao od kažnjavanja Kine, koja Rusiju smatra strateškim partnerom.
Rat ne može riješiti probleme, a sankcije ih samo kompliciraju, rekao je kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim slovenskim kolegom u glavnom gradu Slovenije, Ljubljani, prema izjavi njegova ministarstva.
WOW!
FOTO Pogledajte ovaj luksuz: Prodaje se unikatna vila na Korčuli, višestruko nagrađivana, ima i krovni bazen
prepoznajete li nekoga?
Ovi horoskopski znakovi imaju najdvoličniji karakter – s njima nikad ne znate na čemu ste
DANA SLAVI 54. ROĐENDAN
Kinezi ulažu u gospodarstva po svijetu radi svog mira jer ako to nebi radili kina bi se raspala sama od sebe .