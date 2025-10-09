Kineski liječnici prvi put čovjeku presadili svinjsku jetru: Pacijent je živio još 170 dana

Liječnici u Kini kažu da su presadili genetski modificiranu svinjsku jetru 71-godišnjem muškarcu koji je živio 171 dan nakon zahvata, od čega je 38 dana imao svinjsku jetru u tijelu. To je prvi put da je takav slučaj objavljen u recenziranom znanstvenom časopisu. Znanstvenici su ranije postigli uspjehe u presađivanju genetski modificiranih svinjskih bubrega i srca u ljude, a svinjske jetre su presađivane i osobama u moždanoj smrti. No stručnjaci u području ksenotransplantacije, korištenja životinjskih organa u ljudi, izražavali su zabrinutost hoće li jetra biti dobar kandidat za takav zahvat, piše CNN

"Svi uvijek kažu: ‘Oh, jetra je prekomplicirana za transplantaciju, u usporedbi sa srcem ili bubregom,’ ali nakon ovog slučaja, mislim da će ljudi u budućnosti razmišljati drukčije. Mislim da jetra može biti dobra ako u svinji uspijemo implementirati dovoljno ljudskih gena", rekao je dr. Beicheng Sun, predsjednik Prve pridružene bolnice Medicinskog sveučilišta Anhui i koautor nove studije. Za razliku od srca i bubrega, koji imaju ograničenije funkcije, jetra je teže zamijeniti svinjskim organom jer je velika, ima dvostruko opskrbljivanje krvlju i više funkcija. Jetra filtrira krv, uklanja toksine i otpad, obrađuje hranjive tvari, detoksicira štetne tvari poput alkohola i lijekova, proizvodi žuč za probavu, stvara proteine koji pomažu zgrušavanju krvi i ima važnu ulogu u regulaciji razine šećera u krvi.

Prošle godine liječnici u Penn Medicineu izvršili su prvu poznatu uspješnu vanjsku perfuziju jetre koristeći genetski modificiran svinjski organ. Kroz svinjsku jetru izvan tijela pacijenta u moždanoj smrti cirkulirala je njegova krv. U tom slučaju svinjska jetra nije pokazala znakove upale tijekom 72 sata testiranja, a tijelo pacijenta ostalo je stabilno. Svinjska jetra presađena pacijentu u moždanoj smrti u Kini u ožujku 2024. uklonjena je po zahtjevu obitelji 10 dana nakon operacije. Nije bilo znakova odbacivanja organa niti nakupljanja upale.

Stručnjaci kažu da nova studija sugerira da presađivanje svinjske jetre čovjeku pokazuje potencijal za korištenje kao most kako bi pacijent s ozbiljnim problemima jetre preživio dovoljno dugo da njegova vlastita jetra zacijeli ili da postane dostupna ljudska jetra za transplantaciju. U SAD-u je na listama čekanja za transplantaciju organa više od 100.000 ljudi, a više od 9.000 čeka na transplantaciju jetre, što pokazuje da potražnja za ljudskim organima znatno nadmašuje ponudu. Jetra je nakon bubrega drugi najtraženiji organ, a znanstvenici već desetljećima istražuju alternative, uključujući korištenje svinjskih organa zbog njihove sličnosti s ljudskim.

U slučaju ovom slučaju, liječnici su presadili jetru 11-mjesečne svinje 71-godišnjem muškarcu u svibnju 2024. Svinja je imala 10 genetskih izmjena kako bi se smanjila mogućnost infekcije ili odbacivanja organa. Liječnici su također pacijentu dali lijekove za suzbijanje imunološkog sustava kako bi tijelo prihvatilo strani organ. Muškarac je u početku hospitaliziran zbog ciroze jetre povezane s hepatitisom B, stanja u kojem ožiljno tkivo zamjenjuje zdravo tkivo, narušavajući funkciju jetre i ponekad dovodeći do zatajenja. Imao je i veliki tumor u desnom režnju jetre, a pokušaji smanjenja tumora koncentriranom kemoterapijom ciljano na krvnu opskrbu nisu uspjeli. U nekim slučajevima poput ovog kirurzi mogu ukloniti dio jetre, ali istraživači nove studije rekli su da bi ostatak pacijentove jetre vjerojatno bio premali da zadovolji njegove metaboličke potrebe.

Nakon gotovo tri tjedna u bolnici, pacijent je razvio jake bolove u trbuhu, a testovi su pokazali da postoji opasnost od pucanja tumora. Liječnici su testirali članove obitelji za moguću donaciju jetre, ali nitko nije bio prikladan, pa je genetski modificirana svinjska jetra smatrana jedinim preostalim rješenjem. On i njegova kći razgovarali su s liječnicima i pristali na eksperiment. Liječnici su uklonili tumor i presadili genetski modificiranu svinjsku jetru na ostatak pacijentove jetre. Transplantacija se činila uspješnom.

Svinjska jetra je odmah poprimila crvenu boju, a žuč, koja pomaže u uklanjanju otpada i apsorpciji masti, počela je otjecati vanjskim kanalom, a izlučivanje se postupno povećavalo. Tijekom prvog dana došlo je do značajnog porasta drugih pokazatelja funkcije jetre, bez znakova upale ili odbacivanja. Do 10. dana nakon operacije nije bilo znakova akutnog odbacivanja. Ostatak lijevog dijela pacijentove jetre također je pokazivao poboljšanu funkciju u odnosu na stanje prije operacije. No do 25. dana srce pacijenta počelo je pokazivati znakove stresa. Testovi provedeni 28. i 33. dana pokazali su upalne promjene povezane s transplantacijom, a liječnici su prilagodili lijekove za suzbijanje imunološkog sustava.

Međutim, pojavili su se znakovi da transplantacija više ne funkcionira jednako dobro kao na početku, što je sugeriralo da je pacijent razvio stanje poznato kao ksenotransplantacijski trombotični mikroangiopatija, u kojem mikroskopski krvni ugrušci oštećuju male krvne žile i organe. Do 37. dana krvni tlak mu je pao, puls se povećao i bio je u polusvijesti. Tada je njegova vlastita jetra smatrana sposobnom za dovoljno funkcioniranja, pa su liječnici uklonili svinjski organ 38. dana. Pacijentova jetra nastavila je dobro funkcionirati.

Do 135. dana pacijent je razvio krvarenje u gornjem dijelu probavnog sustava i preminuo je od tog krvarenja 171. dan nakon transplantacije. Autori studije kažu da je istraživanje pružilo ključne uvide u izazove i izvedivost takve transplantacije. Pokazalo je da presađivanje svinjske jetre čovjeku "može pružiti učinkovitu potporu jetri dok se dio vlastite jetre očuva, potvrđujući kliničku izvedivost kao mostnu strategiju", napisali su.