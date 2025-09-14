Naši Portali
NAPETOSTI U JUŽNOM KINESKOM MORU

Kina oštro upozorila Filipine: 'Prestanite s provokacijama'

CHINA-SHANDONG-QINGDAO-CHINESE NAVY FLEET-RETURN (CN)
Foto: Ma Yubin/XINHUA
VL
Autor
Neven Leskovar/Hina
14.09.2025.
u 07:01

Glasnogovornik je rekao da Filipini moraju odmah prestati izazivati ​​incidente i eskalirati napetosti u Južnom kineskom moru.

 Kineska vojska u nedjelju je izjavila da je provela "rutinske" patrole u Južnom kineskom moru i upozorila Filipine na bilo kakve provokacije, prema glasnogovorniku Južnog ratnog zapovjedništva.

Glasnogovornik je rekao da Filipini moraju odmah prestati izazivati ​​incidente i eskalirati napetosti u Južnom kineskom moru. Kineske trupe nastavit će braniti suverenitet zemlje u regiji, dodao je glasnogovornik. Kina polaže pravo na gotovo cijelo Južno kinesko more - plovni put kojim se godišnje prometuje više od 3 bilijuna dolara trgovine - unatoč preklapajućim zahtjevima Filipina, Bruneja, Malezije i Vijetnama.

Ključne riječi
južno kinesko more Kina

