Kerum presretan izljubio sestru Nevenku: 'Mi smo za Ligu prvaka, vodimo debelo u gradu'

Predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS) i kandidat za splitskog gradonačelnika Željko Kerum u četvrtak je rekao da imaju ekipu "za Ligu prvaka" i dodao kako će kandidat te stranke za župana Splitsko-dalmatinskog biti Toni Jurišić.

- Ovaj križ i onaj tko je na njemu razapet nas jedino može spasit. Netko od vas kaže da je Kerum primitivan, ali ja smatram da nisam. Smatram da sam iskren, pošten. Svatko ima svoje interese, favorite, simpatizere. Ja to dozvoljavam, ali nažalost puno je njih naslonjeno interesno i financijski na Grad i Županiju. To je bilo jasno 2009. kada sam ja došao. Tada je to bilo zaustavljeno - rekao je Kerum, prenosi Dalmatinski portal.

Pohvalio se kako je on u svojih 60 godina napravio preko milijun kvadrata, od Dubrovnika do Vukovara.

- Sve je to živo, sve to radi. Iskreno i ljudski vam govorim, najbitniji moj projekt je ovaj križ. Više to vrijedi od Jokera, Rogoznice... Ovaj križ je moje životno djelo. On će biti tu dok je Boga i naroda. Siguran sam da građani Splita znaju s kim imaju posla. Kerum je provjeren. Mogu ja izletiti i nešto reći, ali Kerum je u duši čovjek s rezultatom i svaki dan razmišlja da nešto napravi. Ovo je danas naš prvi dan u kampanji. Mi želimo dobiti ne samo Grad, nego i Županiju. Od mladih ljudi stvaramo kadrove. Dokaz tome je Igor Stanišić. Mali je napravio čudo. Sada imamo kandidata za župana, Tonija Jurišića. Vodovod je tražio firmu koja će im raditi informatiku. Čovjek je došao i riješio to odmah - rekao je.

Kaže kako oni uz realizaciju bitnih projekata znaju izmisliti i prepoznati kadar, bez obzira na ideologiju i svjetonazor.

- U mojoj stranci ima ateista. Ja sam vjernik. Ali, to nije tema. Bitno je da čovjek želi raditi i stvarati i da želi svima dobro. Moja ekipa je takva i mi prepoznajemo takve ljude. Ja i moja stranka nismo nezadovoljni s radom župana i pročelnika. Ali, smo nezadovoljni s Lećevicom i stvarima oko otpada. Ja i moja ekipa smo zaključili da moramo izmisliti, naći čovjeka koji će pokrenuti taj proces. Toniju Jurišiću će prva zamjenica biti gospođa Martina. Ja sam kandidat za gradonačelnika, smatram da ću napraviti dobar rezultat. Moj zamjenik Igor Stanišić, drugi moj zamjenik je Saša Franjkić, direktor Parkova i nasada. Tu je i gospodin Petroslav Sapunar koji nije nikad pogriješio. Moja sestra Nevenka Bečić će isto dati obol i prijedloge svojim kolegama. Ona je vodila Gradsko vijeće, bila u Nadzornim odborima. Imamo iskustvo i mladost - rekao je Kerum.

Kerum kaže da je njegov tim "za Ligu prvaka".

- Mi smo za Ligu prvaka. Ne vjerujem da nam itko može stati na put. Ankete su već rađene. Na svim anketama u gradu vodim debelo. U drugi krug u gradu Splitu ulazim sigurno. Nećemo raditi zločestu kampanju, već afirmativnu. Baš sam sretan. Bog vas blagoslovio. Jedino nas on može spasiti od potresa, korone i zaraze... - rekao je nadahnuti Kerum.