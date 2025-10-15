KBC Rijeka prva bolnica u Hrvatskoj koja je iskoristila novac NPOO-a

Službenom primopredajom posljednje skupine dodataka za linearne akceleratore, KBC Rijeka danas je postao prva bolnica u Hrvatskoj koja je privela kraju program obnove radioterapijske opreme, ukupne vrijednosti više od 12,2 milijuna eura, financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), čija su sredstva osigurala Vlada Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom zdravstva. Time je omogućena potpuna obnova radioterapijske opreme, podizanje kvalitete usluge pacijentima cijelog područja jugozapadne Hrvatske te istovremeno eliminiranje lista čekanja za radioterapijske postupke, priopćili su iz Ministartsva zdravstva. Ministrica zdravstva doc. Irena Hrstić naglasila je važnost ulaganja u suvremenu opremu za liječenje onkoloških pacijenata.

"Nikad veće ulaganje u radioterapijsku opremu – ukupno 21 linearni akcelerator u šest hrvatskih bolnica, uključujući KBC Rijeka, u vrijednosti od 85 milijuna eura – jasno pokazuje opredijeljenost Vlade i Ministarstva zdravstva prema jačanju javnog zdravstvenog sustava. Pohvaljujemo cijeli tim KBC-a Rijeka koji je uspješno iskoristio sva raspoloživa sredstva", kazala je ministrica

Radi se o tri najmodernija linearna akceleratora, od kojih jedan ima funkciju stereotaksije (tzv. SBRT), zatim CT simulatoru koji je ranije isporučen i pušten u funkciju, te dodatnoj radiološkoj opremi nužnoj za zaokruživanje rada sustava. KBC Rijeka ranije je imao na raspolaganju dva linearna akceleratora, a kroz NPOO dobio je tri nova uređaja. Uređenje postojećih bunkera u kojima su bili smješteni stari aparati financirano je izravno iz državnog proračuna, dok je izgradnja nove zgrade bunkera za treći linearni akcelerator financirana iz sredstava NPOO-a namijenjenih potrebama KBC-a Rijeka.

Ravnatelj KBC-a Rijeka, prof. Alen Ružić, istaknuo je kako je obnova opreme veliki iskorak na zadovoljstvo svih dionika: "Iznimno sam ponosan što smo kao ustanova postali prva bolnica u Hrvatskoj koja je u potpunosti dovršila projekt obnove radioterapijske opreme u sklopu NPOO-a. Današnjom službenom primopredajom potpuno smo kompletirali svu radioterapijsku opremu namijenjenu KBC-u Rijeka, predviđenu za liječenje osoba oboljelih od raka. Nova oprema ovdje je na zadovoljstvo naših pacijenata i stručnog osoblja".

Sama dodatna radioterapijska oprema vrijedna je oko 760.000 eura, a čine je: dozimetrijska oprema, stereotaksijski dozimetrijski sustav, motorizirani sustav za kontrolu gibanja, oprema za kontrolu kvalitete CT simulatora, sustav za provjeru radioterapijskih planova, 3D printer, oprema za pozicioniranje i imobilizaciju pacijenata na CT simulatoru, SBRT sustav za pozicioniranje i imobilizaciju pacijenata na linearnom akceleratoru, sustav za slikovno vođenu radioterapiju te fantomi za testiranje cjelokupnog procesa radioterapijskog liječenja. Nova oprema značajno doprinosi radu multidisciplinarnog tima stručnjaka KBC-a Rijeka – radioterapeuta s Klinike za tumore te specijalista medicinske fizike sa Zavoda za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja – omogućujući im da u svakodnevni rad integriraju najviše tehnološke i stručne standarde te osiguraju najbolju dostupnost i kvalitetu terapije zračenjem svim pacijentima.