'Kažu da ove količine suzavaca na prosvjedima u Beogradu nije bilo ni '90-ih'

Žestoki prosvjedi kao i sukobi s policijom u brojnim srpskim gradovima glavna su vijest u regiji. Što se događa u Srbiji, objasnio je novinar BBC-a na srpskom Aleksandar Miladinović u razgovoru s novinarkom Večernjeg lista Lanom Kovačević.

- Pitanje je od milijun dolara što se zaista događa u Srbiji i Beogradu. Ono što znamo da se događa da su posljednje dvije večeri u centru Beograda izbili prosvjedi koji su počeli kao reakcija na odluku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da najavi potencijalnu vikend-karantenu za glavni grad. No, ono što smo kasnije vidjeli bili su protesti koji nisu bili samo zbog karantene. Na tim prosvjedima moglo se čuti puno više političkih poruka, no ono što ih je obilježilo je velika tenzija i ogromna količina nasilja, kako sa strane grupe demonstranata, jer bilo je i ljudi koji su sasvim mirno došli na prosvjed, ali i veoma oštre reakcije policije.

Veliki broj zaraženih

Upitan o stanju u Srbiji zbog velikog broja zaraženih, kazao je: - Brojke u Srbiji pokazuju da zaraze ima. Ona se širi i raste. S jedne strane, uvjeravaju nas da je situacija pod kontrolom, iako je situacija kritična. To pokazuje i činjenica da je većina bolnica pretvorena u takozvani COVID-sistem. Oni primaju pacijente koji su zaraženi koronavirusom i njima ukazuju primarnu pomoć. Sprema se i proširenje kapaciteta. Beogradska Arena postala je bolnica za one s blagim i srednjim simptomima kojima ne treba bolničko liječenje.

Kako je istaknuo, viđali su takve scene i u bolnicama u Sandžaku, Novom Pazaru, Tutinu, Sjednici gdje je stanje posljednja dva tjedna stanje kritično, dok ih i dalje nadležni uvjeravaju da je situacija pod kontrolom.

- Ono što vidimo su ljudi koji se žele testirati, a ne dolaze na red iako Srbija dnevno testira između osam i devet tisuća ljudi, što je nemjerljivo najviše u regiji. Želja ljudi da se testiraju i dalje postoji.

Upitan je li istinita informacija da više nije moguće ni platiti test, ugledni novinar kazao je kako to nitko ne može potvrditi.

- I dalje nema službenih potvrda da to nije moguće. Ljudi i dalje govore da zakazuju testiranja i da ako plate 50 eura to mogu obaviti. Službeno, a i iz svjedočanstva ljudi to je i dalje moguće. Ljudi se samo žale da je do termina sve teže doći.

Izbori u Srbiji

- Očigledno je da su napetosti u društvu velike, iako one na površini nisu vidljive. Činjenica da su izbori održani s jednim prividom mira pokazuje da ono što su oni sakrili je puno veća društvena napetost. To su bili izbori na kojima je jedan veliki dio građana Srbije ostao bez svojih političkih predstavnika u političkim institucijama. Kako od one opozicije koja se opredijelila da sudjeluje na izbore, tako od one koja se opredijelila da bojkotira izbore. Jedan veliki dio građana nestao je iz političkog sistema i javnog života. Nema mogućnost da se čuje njegov glas. To je jedan od razloga zašto su tenzije toliko velike i tako eksplozivne. Tako je najava zatvaranja Beograda bio katalizator koji je ubrzao da neke od tih tenzija isplivaju na površinu.

- Prema trenutnim informacijama, neće biti zatvaranja Beograda. Na jučerašnjem nastupu pred medijima predsjednik Vučić rekao je da neće biti policijskog sata. Kako on kaže "stručnjaci iz Kriznog stožera uvjerili su ga da postoji još šanse da se situacije dovede pod kontrolu", no ostavio je otvorenu mogućnost da Krizni stožer odluči o tome što je konačni scenarij za vikend. Jasno je da je to zaista posljednja mjera kojoj bi netko pribjegao. Nisam siguran da to bilo tko u Srbiji ili u svijetu ima luksuza to učiniti.

Upitan znači li to da su građani uspjeli u svojoj namjeri i jesu li prestrašili Vučića, Miladinović je kazao: - Je li sama ideja o policijskom satu bila opravdana ili je to bio još samo jedan način skretanja pažnje ...Nemojmo zaboraviti da se ovog vikenda događa jedna jako bitna stvar. Ali ne u Beogradu, već u Parizu i Bruxellesu. Predsjednik Vučić otputovao je jutros prvo u Pariz, potom u Bruxelles gdje će se susresti s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, ključnim ljudima Europske unije, potom će se sastati s kosovskim predsjednikom Avdullahom Hotijem. Sigurno je da u cijeloj ovoj priči i o virusi i karanteni i prosvjedima na ulicama ne može ispustiti to iz vida. Po svemu sudeći, ovaj vikend će biti jako dinamičan i dramatičan.

Sloboda medija

Komentirajući je li Vučić izgubio legitimitet pred Europskom unijom, ustvrdio je kako je to nešto što će morati oni sami reći. Istaknuo je da je prije dva tjedna kad je Vučić pobijedio na izborima s izlaznošću koja je bila veća nego na hrvatskim izborima Europska unija mu čestitala, te misli da se Unija odredila po pitanju legitimnosti Vučića i nije siguran da se to može promijeniti u dva tjedna.

Osvrnuo se i na optužbe da Vučić kontrolira sadržaj brojnih srpskih medija.

- Nismo mogli ne propustiti da se uvijek u izvještaju Europske komisije provlači pitanje slobode medija, medijskih prava... - naveo je Miladinović i podsjetio kako su na to upozoravali ne samo predstavnici medija, već i predstavnici organizacija čiji član Srbija želi biti.

- Ovi prosvjedi na ulicama bez obzira na njihovo značenje i bez obzira tko je njima nitko rukovodio, prve večeri niste mogli vidjeti na niti jednoj televiziji osim na jednoj privatnoj. Sve televizije s nacionalnom frekvencijom te večeri nisu bili emitirale informacije iz centra Beograda. Stanje je bilo znatno drugačije.

- Ove prosvjede karakteriziralo je jako veliko nasilje, kao i negativna energija s obje strane. Vidjeli smo jako puno stvari koje lete prema pripadnicima policije, a i njihove strašne reakcije. Oni koji prate prosvjede kažu da se ova količina suzavaca nije bila ni '90-ih.

Upitan što je potrebno da se smiri situacija, kazao je da je to teško odgovoriti jer stalno rastu napetosti, te da nedostaje dijalog.