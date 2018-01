Kaptol: Odvjetnik ucjenjivao prebendare i izvlačio novac

Okidač afere s nekretninama Zbora prebendara koja se posljednjih dana odvija pred očima javnosti zapravo je sukob između prebendara kardinala Josipa Bozanića i njihova bivšeg odvjetnika Darija Budimira.

Budimir je bio odvjetnik Zbora prebendara od 2010. do 2014., za poslove koje je obavljao imao je ugovor o pravnoj pomoći i savjetovanju i dobivao je za to ugovorenu plaću – kažu nam dobro upućeni na zagrebačkom Kaptolu, jer prebendari ne smiju javno istupati, no u istražnom su postupku, koji je pokrenuo kardinal Bozanić, iznijeli sve detalje.

Između prebendara i Budimira puknulo je kada su oni, kako tvrde naši sugovornici, otkrili da im Budimir savjetuje pravne radnje koje nisu nimalo učinkovite, samo kako bi mogao što više zaraditi. Zbog toga su mu otkazali ugovor, nakon čega je odvjetnik zatražio honorar od sedam milijuna kuna. Za taj iznos priložio je samo troškovnik, bez računa!

