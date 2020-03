Kapetan Dragan: Po hrvatskim zatvorima već godinama trunu časni srpski patrioti, obećao sam biti njihov glas

Nakon što je odslužio 13,5 godina zatvora zbog ratnog zločina u Kninu i Glini tijekom Domovinskog rata, iz lepoglavskog zatvora u subotu rano ujutro pušten je Dragan Vasiljković, poznat i kao "kapetan Dragan". Vasiljkovića su u Lepoglavi preuzeli policajci koji su ga prebacili do graničnog prijelaza Bajakovo gdje je oko 9.30 sati protjeran iz Hrvatske temeljem rješenja sa zabranom ulaska i boravka na području EU u trajanju od 20 godina.

Odmah po dolasku u Srbiju, dao je intervju za beogradski Kurir gdje je opisao okolnosti transfera iz Hrvatske. Ispričao je da su ga zatvorski čuvari probudili u subotu u pet ujutro, predali mu dokument na kojem je pisalo da može na slobodu, ali da su mu stavili i lisice.

''Zamislite, stavljaju mi lisice kada me oslobađaju, to je bilo čisto ponižavanje'', rekao je, pa opisao kako je protekla vožnja do granice. ''Onda sam ih lijepo pitao ima li grijanja u kombiju jer je bilo minus četiri stupnjeva. Naravno, grijanje nisu uključili i ja sam više od pet sati bio u tankoj košulji, mislio sam da ću dobiti upalu pluća. Kada smo došli do graničnog prijelaza Bajakovo - Batrovci ja sam već bio na rubu živaca i počeo sam ih psovati, i tek onda su me pustili do toaleta. Tu su me doslovno izbacili iz marice'', požalio se Vasiljković.

Također je kazao da je u zatvoru napisao knjigu koja će se zvati "Grijehom rođenja" i u kojoj je opisao što je proživio, a objavit će je uskoro. ''To je najgore mjesto na svijetu, gdje su pripadnici jednog naroda toliko diskriminirani u odnosu na drugi narod, kao što su Srbi diskriminirani u Lepoglavi'', kazao je Vasiljković, koji tvrdi da je tijekom boravka u zatvoru na ilegalan način dobivao srpske novine. ''Imao sam i ilegalni telefon, tako da me nisu mogli držati u apsolutnoj izolaciji".

Inače, prije pet dana iz zatvora je poslao pismo srpskoj javnosti u kojem najavljuje politički angažman kako bi bio "glas svih srpskih patriota koji trunu u hrvatskim zatvorima". "Čujem da pitate za moje zdravlje i da ste tražili telefonski razgovor sa mnom, ali dušmani ovdje to ne dopuštaju. Nisu dopustili ni mom parohu, ocu Đuri da me posjeti, iako je doletio čak iz Australije kada je čuo da su me zlikovci strpali u samicu", napisao je Kapetan Dragan za Večernje novosti.

"Nisam vjernik i sljedbenik ni jedne političke ideologije, a poštujem samo devet od deset božjih zapovjedi i kršćanskih načela. To je razlog zašto ranije nisam prihvatio ponude gotovo svih političkih faktora u državi, jer je svima njima najvažnija bila međusobna borba, a manje važni nacionalni interesi i borba protiv deklariranih srpskih neprijatelja. Nadam se da su prošla ta vremena i raduje me što vidim više mudrosti nego taštine kod sadašnjeg predsjednika Srbije. Ulazim u politiku ne da bih rušio vlast niti da se grčevito borim protiv političkih neistomišljenika u Srbiji. Tijekom mog "boravka" u Hrvatskoj došao sam do strašnog saznanja da je moguće da u državi koju je priznao "civiliziranii svijet", koja je postala sastavni dio EU, vlada i dalje otvoreni nacistički progon srpskog naroda! Po hrvatskim zatvorima već godinama trunu časni srpski patrioti, grijehom rođenja! Locirao sam 63 slučaja protiv Srba koji se i površnom provjerom moraju svrstati u kategoriju "grijeha rađanjem" ili diskriminatorskog drakonskog kažnjavanja samo zato jer su Srbi. Ja sam dokaz diskriminacije. U povijesti Lepoglave nikada nijedan, pa ni najgori ratni zločinac hrvatske nacionalnosti, uključujući ustaškog vojnog vikara Stepinca, nije ostao u zatvoru duže od dvije trećine kazne. Ja, Srbin, zadržan sam da posljednjeg dana. Sto posto kazne i to posljednjih deset mjeseci u nezakonitoj izolaciji. Obećao sam ovdje Srbima očevima, muževima, braći i sinovima, da ću zatražiti mandat u Skupštini Srbije i da ću biti njihov glas u Srbiji, da više neće biti ignorirani", poručio je Vasiljković srpskoj javnosti.

Inače, na dan puštanja "kapetana Dragana", stigla je i potpora navijača Crvene zvezde u obliku golemog murala, nacrtanog pokraj ulaza u stadion, s njegovim likom i natpisom "Delije Knin".