Kaos u zračnoj luci, američki vojnici pucali u zrak: 'Gomila je bila izvan kontrole'

Američke snage pucale su u zrak u kabulskoj zračnoj luci u ponedjeljak kako bi spriječile stotine ljudi da izađu na pistu, rekao je američki dužnosnik.

"Gomila je bila izvan kontrole", rekao je izvor Reutersu. "Pucalo se samo zato da se smanji kaos."

Stotine Afganistanaca zakrčile su zračnu luku pokušavajući se ukrcati u vojne zrakoplove kako bi izašli iz zemlje nakon što su talibani ušli u Kabul u nedjelju.

Latest pictures from Kabul Airport. People are on their own now while the world watches in silence. Only sane advise to Afghan people…RUN pic.twitter.com/RQGw28jFYx