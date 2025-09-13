Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
CURENJE PLINA

Kaos u Madridu: Snažna eksplozija sravnila lokal, najmanje 25 ozlijeđenih

Explosion in a cafe in Madrid
Foto: Madrid Emergency Services/REUTER
1/3
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
13.09.2025.
u 19:19

Eksplozija se dogodila u dijelu grada gdje žive brojni emigranti.

Najmanje 25 osoba je ozlijeđeno u subotu u eksploziji plina u jednom lokalu na jugoistoku Madrida, po posljednjim informacijama iz službe hitne pomoći. Do eksplozije je došlo oko 15 sati u radničkoj četvrti Vallecas. Bar je u eksploziji kompletno uništen, a oštećena je i obližnja zgrada iz koje su evakuirani stanari. "Naše hitne službe neumorno rade ondje", napisao je na društvenim mrežama gradonačelnik Jose Luis Martinez - Almeida.

Vatrogasci se nalaze na terenu, a policija nastoji ustanoviti što je točno dovelo do eksplozije. Tri su osobe teško ozlijeđene. Španjolski mediji, pozivajući se na prve informacije vatrogasne službe, izvijestili su da je eksploziju vjerojatno uzrokovalo curenje plina. Eksplozija se dogodila u dijelu grada gdje žive brojni emigranti.

"U tom dijelu su stare zgrade i loša infrastruktura" , rekao je Diarmuid Hayes, stanovnik Vallecasa, za Hinu. Nesreće s plinskim bocama nisu novost u Madridu, a smrtonosna se dogodila u siječnju 2021. u zgradi u centru kada su poginule četiri osobe.

Ključne riječi
Madrid Španjolska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još