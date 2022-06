Kaos na jednom od najvećih svjetskih aerodroma. Tisuće putnika čekaju satima na prtljagu

Gotovo nevjerojatni prizori dolaze s londonskog aerodroma Heathrowa gdje oko 15 tisuća putnika čeka satima na svoju prtljagu. Otkazano je oko 30 letova na kojima je trebalo biti do 5000 putnika zbog tehničkih problema oko prtljage i to na zahtjev samog aerodroma.

Heathrow je zatražio od aviokompanija da otkažu 10 posto letova koji su po rasporedu trebali biti na terminalima dva i tri u ponedjeljak, nakon brojnih problema u zonama za preuzimanje prtljage.

Iako ima više uzroka nastalim problemima, vjeruje se da je manjak osoblja doveo je do problema u avioindustriji koja se muči s povećanom potražnjom. Naime, aviokompanije i aerodromi su masovno otpuštali radnike zbog pandemije COVID-19, a sad pak se taj manjak ljudi osjeti, piše Daily Mail.

Kompanije u problemima

Virgin Atlantic otkazao je barem tri leta za destinacije kao što su New York i Los Angeles, a British Airways bio je prisiljen na manji broj otkazivanja, među kojima su letovi za francuski grad Toulouse i polasci iz Marseillea.

