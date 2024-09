Kancerogeni metal pronađen u popularnom prehrambenom proizvod: U Hrvatsku je stigao preko Španjolske

NA PLITVICAMA BORAVI 30-AK MEDVJEDA

Zbog dvije stvari divlje životinje dolaze do naselja i kuća: 'Znaju dolaziti do kuća i otvarati kante za otpad'

Najbitnije je da ih ne iznenadimo. Kad su iznenađeni, reagiraju obrambeno. U toj obrani znaju udariti šakom ili ugristi i tu zna doći do ozljeda, ipak je to jaka životinja. Zato dok hodamo šumom trebamo se oglašavati, dati do znanja da smo u prostoru – savjetuje prof. Đuro Hube