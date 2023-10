Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend? Nastavlja se 'bablje ljeto', temperature do 28 °C

Dugotrajnije oblačnije i promjenjivije razdoblje vjerojatno ćemo imati tek u drugom dijelu listopada. Naime, za vikend nas očekuje pretežno suho, sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme. Tako bi trebalo biti i do kraja idućeg tjedna, uz kratak prekid potkraj nedjelje i u ponedjeljak.

Sutra, u subotu, u Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje se kratkotrajna magla ujutro, a dan bi trebao biti sunčan uz slab vjetar. Nakon svježeg jutra, danju će biti toplo, od 23 do 25 °C. Jutro će biti maglovito i svježije i u središnjoj Hrvatskoj, no subota će biti sunčana i topla, prognozira za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Na sjevernom Jadranu puhat će slaba do umjerena bura, a popodne će vjetar okrenuti na umjeren sjeverozapadni. Bit će sunčano pa će dnevna temperatura biti 21 do 24 °C u gorju, a na moru od 24 do 27. Slaba do umjerena bura puhat će ujutro i u Dalmaciji, gdje će tijekom dana biti od 25 do 28 °C. Na jugu će dnevna temperatura biti od 25 do 27 °C.

U nedjelju i početkom tjedna na kopnu će biti djelomice sunčano, a može pasti malo kiše. Temperature će u nedjelju biti visoke, no potkraj dana i u noći će zahladjeti pa će početkom tjedna temperatura biti primjerenija dobu godine.

I na Jadranu će u sljedećim danima biti sunčano. Većinom će puhati umjeren maestral, a u ponedjeljak umjerena i jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima.

