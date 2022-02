Kakvo nas vrijeme čeka u idućim danima: Stižu dobre vijesti za ljubitelje toplog vremena

Željeli ili ne - i sljedećih nam se dana valja prilagoditi gotovo proljetno toploj veljači, u mnogim krajevima kao rijetko kojoj u znanoj povijesti mjerenja. U utorak je u istočnoj i dijelu središnje Hrvatske najviša temperatura zraka bila čak oko 18 °C. Nije rekordna za ovo doba godine, ali ni daleko od nje. Kao da je sredina travnja, a ne veljače. Tako visokih vrijednosti u srijedu neće biti, ali ponovno vjerojatno ponegdje hoće od četvrtka do subote. Pritom će jutarnji "minusi" biti rijetki i mali, uglavnom pri tlu. No, u oprezu je nužan oprez i zbog njih i moguće poledice, i zbog mjestimične jutarnje magle... Naravno, ova iznadprosječna toplina svima neće odgovarati, ali će biti barem djelomična utjeha zbog štednje na skupim energentima, piše HRT.

I dok će zimska hladnoća izostati, uz sunčana razdoblja i promjenjivu naoblaku, kiša će nas i dalje povremeno pohoditi. No, rjeđa i manje obilna nego u utorak. U srijedu uglavnom južnije krajeve, na kopnu vjetrovitiji četvrtak pak sjevernije, a vjerojatno većinu Hrvatske ponovno u drugom dijelu na Jadranu vjetrovite subote i početkom nedjelje, kada će u gorju padati i snijeg.

U srijedu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti manje toplo nego u utorak - poslijepodne većinom od 10 do 12 °C, ujutro 1 do 4 °C. U noći još dosta oblaka, ponegdje i malo kiše, pa djelomično razvedravanje, uz zadržavanje promjenjive naoblake, ujutro i magle.

I u središnjoj Hrvatskoj razmjerno toplo, ali ipak uz gdjekoji jutarnji temperaturni "minus" pa ako ste u prometu - pripazite se mjestimičnu poledicu, ponegdje i maglu. Tijekom dana nadmetanje oblaka, vedrine i sunca, uz najvišu temperaturu oko 11 °C.

Na sjevernom Jadranu mjestimice malo viša, a u gorju pak niža. Ujutro najniža -3 do 1 °C, uz more od 4 do 8 °C. U noći i ujutro vjetar će oslabjeti pa će po kotlinama biti magle, možda i na sjeveru Jadrana. Danju promjenjiva naoblaka uz malu vjerojatnost gdjekoje kišne kapi.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije također oblaci, sunce, rijetko i magla, a u južnijim krajevima još mjestimice i malo kiše. Zapuhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu ponegdje i jugozapadni, pri čemu će more većinom biti umjereno valovito.

Na jugu Hrvatske valovitije i najoblačnije, uz kišu još mjestimice i poslijepodne, kad će sve slabije jugo zamijeniti sjeverozapadnjak. Temperatura uglavnom između 9 i 14 °C.

U nastavku tjedna uglavnom još toplije, te i dalje promjenjivo. Sljedećih dana na kopnu većinom još toplije, u četvrtak i vjetrovitije, uz umjeren, gdjegod i jak jugozapadnjak, te samo mjestimice malo kiše, ujutro po nekim nizinama i magle. U petak pretežno sunčano, a u subotu opet oblačnije, osobito poslijepodne uz čestu kišu, navečer u gorju ponegdje i malo snijega.

I na Jadranu uz prevladavajuće jugo i jugozapadnjak razmjerno toplo, ali uz manje odstupanje od prosjeka nego na kopnu. U četvrtak malo kiše može pasti uglavnom u Rijeci i okolici, a u najvjetrovitiju subotu i još ponegdje, ne samo na sjevernom Jadranu. Najviše sunčana vremena i vedrine bit će u petak.