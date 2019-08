Kako zaustaviti val nasilja: 'Nešto u društvu je duboko poremećeno'

Ubijeni, pretučeni, iscipelareni, probodeni nožem, propucani vatrenim oružjem, razbijenih glava, slomljenih ruku, s frakturama, modricama, u zavojima i gipsu… mladi, stari, djeca, žene, muškarci, domaći, stranci… od Zagreba preko Zadra do Splita, od Vinkovaca do Pule… U valu nasilja koji je zahvatio Hrvatsku žrtve su svi bez obzira na dob, spol i mjesto gdje žive, a i napadači variraju, iako je uglavnom riječ o mlađim muškarcima ili onima u srednjim godinama. Stupce crnih kronika u zadnje vrijeme, a posebice tijekom ljetnih mjeseci ne prestaju puniti strašne vijesti o nasilnim incidentima. Teško je uopće pronaći dan kada se negdje nije dogodio neki napad na nekoga. Posebno plaši to što, osim u nekoliko slučaja, poput šesterostrukog ubojstva sa zagrebačke Kajzerice koji je sledio krv u žilama cijeloj Hrvatskoj, žrtve i napadači nisu bili ni u kakvoj vezi. Stradali su slučajni prolaznici, turistički djelatnici, stranci koji su prvi put u Hrvatskoj…

Iako se često kaže da se intenzivnim izvještavanjem o nasilju u javnosti stvara dojam da je situacija gora nego što uistinu jest, ovog se puta i stručnjaci slažu da je stanje u Hrvatskoj alarmantno. Govori se o doticanju moralnog dna i srozavanju cijelog društva koje na nasilje počinje gledati kao na nešto normalno.

