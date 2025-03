Kako Trump provodi borbu protiv imigracije: Ovo je brojka deportacija i uhićenja od kada je postao predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump započeo je široku borbu protiv imigracije kad je preuzeo predsjednički mandat 20. siječnja, sa ciljem smanjenja ilegalnih prelazaka na američko-meksičkoj granici i deportacijom rekordnog broja imigranata bez uređenog pravnog statusa. Trump je izdao niz izvršnih naloga kad se vratio u Bijelu kuću, primijenivši opću zabranu azila za migrante zatečene na južnoj granici te je poslao vojsku kao ispomoć u osiguravanju granične sigurnosti. Američka granična patrola uhitila je 8300 migranata na južnoj granici u veljači, pokazuju podaci američke vlade, što je najniža razina od 2000. godine otkad postoje takvi podaci. Ukupan broj uhićenih migranata u veljači oštro je pao spram 141.000 migranata uhićenih u veljači 2024. godine, prije nego što se Trump vratio u ured, i ispod 29.000 koliko je uhićenja bilo u siječnju, prema vladinim podacima.

Uhićenja i pritvori

Američko ministarstvo domovinske sigurnosti procijenilo je da oko 11 milijuna imigranata nije imalo uređen pravni status u 2022. godini, dok analitičari smatraju da sada ta brojka iznosi 14 milijuna. Trump je rekao u prosincu da želi deportirati sve prekršitelje imigracijskih zakona. Trumpovi prvotni izvršni nalozi ciljali su na povećanje broja uhićenja ilegalnih imigranata u SAD-u, no iznjedrile su miješane rezultate tijekom prvog mjeseca u uredu. Tijekom prva tri Trumpova tjedna u uredu, Američka imigracijska i carinska služba (ICE) uhitila je oko 14.000 ljudi, rekao je šef granične službe Tom Homan u veljači. To je 667 uhićenja dnevno, dvostruko više od prošlogodišnjeg prosjeka, što se svodi na četvrt milijuna uhićenja godišnje, a ne milijune. Međutim, ICE je proširio svoje djelovanje u odnosu na Bidenovo predsjedništvo, te, među ostalim, uhićuje ljude bez kriminalnih dosjea i ljude s konačnim deportacijskim naredbama, kao i one koji dolaze u urede ICE-a na rutinska javljanja. Broj imigranata bez kriminalnog dosjea koje je uhitio i pritvorio ICE porastao je za 500 posto od sredine siječnja do kasnog ožujka, prema statistikama ICE-a. ICE je od 23. ožujka zadržao u pritvoru gotovo 48.000 migranata, prema podacima agencije, što je daleko iznad njezina kapaciteta od 41.500.

Deportacije

Trumpova administracija teško uspijeva povećati razine deportacije čak i nakon što je otvorila nove puteve slanja migranata drugih nacionalnosti u Meksiko ili Središnju Ameriku. Trump je deportirao 37.660 ljudi tijekom svoga prvog mjeseca u uredu, što je manje od mjesečnog prosjeka od 57.000 deportacija u posljednjoj godini Bidenove administracije. Među podacima su deportacije ICE-a i nešto neformalnija "vraćanja" u Meksiko koje vrši granična služba. Visoki dužnosnik Trumpove administracije izjavio je da se očekuje da će broj deportacija u nadolazećim mjesecima porasti kako zemlje budu prihvaćale više deportiranih. No prvotni podaci pokazuju da bi se Trump mogao mučiti s dosezanjem puno viših deportacijskih stopa iz posljednje godine Bidenove administracije, kad su veliki brojevi migranata hvatani kako prelaze granicu ilegalno, zbog čega ih je lakše bilo deportirati.