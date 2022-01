Kako smo od zemlje koja se bori iznad svoje kategorije postali londonska pipničarka?

Hrvatska je mala zemlja koja se bori znatno iznad svoje kategorije, rekao je američki ministar obrane, i to još samo prije tri i pol godine u posjetu Zagrebu. Tada je to bio James Mattis, legendarni vojskovođa koji je američku vojsku vodio u tri rata, Zaljevskom, u Afganistanu i ratu u Iraku. Amerikanci znaju davati nadimke svojim istaknutim vojskovođama, a Mattis ih je imao čak tri – Chaos, Mad Dog i Warrior Monk. Hrvatski ministar obrane tada je bio Damir Krstičević, koji je u Domovinskom ratu bio zapovjednik 4. gardijske brigade, najmlađi hrvatski ratni general. Ili su generali kliknuli ili su odnosi između SAD-a i RH bili daleko srdačniji nego danas, ali dva ministra redovito su se sastajala. Mattis je Hrvatskoj bio važan jer je otvoreno podržavao i projekt nabave višenamjenskog borbenog aviona F-16 Baraka od Izraela te je govorio da je "Hrvatska izabrala dobrog partnera". No, kada Mattis više nije mogao podnositi samovolju i neznanje američkog predsjednika Trumpa, dao je otkaz. Istodobno, propao je i projekt nabave Baraka, a vojna suradnja SAD-a i RH pala je na niže grane.